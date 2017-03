Após mais de um mês fora, Vanderlei volta como titular no Santos

O Santos terá uma novidade de peso para o duelo contra o Santo André, neste sábado, às 15h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, no ABC. Afastado da equipe por mais de um mês, o goleiro Vanderlei voltou a treinar com bola no começo da semana, foi relacionado e será titular na partida.

No dia 10 de fevereiro, o camisa 1 fraturou o dedo anelar da mão esquerda durante um treino do Peixe. Apesar do pouco tempo de atividade intensa, o arqueiro retoma o posto que estava sendo ocupado por Vladimir.

O reserva, inclusive, vem ‘fechando’ o gol do alvinegro nos últimos jogos e tem sido elogiado pela torcida. Mesmo assim, a comissão técnica optou pelo retorno de Vanderlei.

“O que o Vanderlei vem fazendo há dois anos é fantástico. Ele e o Prass são os dois melhores goleiros do país. O Vladimir sempre responde muito bem, mas o Vanderlei acabou se contundindo por uma infelicidade. Futebol tem disso. Por isso o problema fica par ao Dorival. Caso saia do time, ele sai de uma forma boa, sabendo que, quando precisar, tem o apoio dos jogadores e confiança da torcida”, explicou o lateral-direito Victor Ferraz.

O Peixe deve ir a campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca (Jean Mota); Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

O Alvinegro é o líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com 16 pontos. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase da competição.