Portuguesa perde e fica próxima do Z6 da A2; Grêmio Osasco é líder na A3

Jogando fora de casa, no Benitão, a Portuguesa não foi párea para o Velo Clube. Em partida válida pela terceira rodada do Paulistão A2, a Lusa não conseguiu encontrar o caminho do gol, teve dois jogadores expulsos e acabou derrotada por 2 a 0 pela equipe da casa.

Aos 40 minutos, três após o primeiro gol do Velo, o atacante que fazia sua estreia pela Lusa, Rodolfo, foi expulso de campo, e, no segundo tempo, aos 20, foi a vez de Sandro Silva ser desligado do jogo.

Adriano Garça, aos 37 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa. Com a partida administrada, o Velo ainda teve tempo para fazer mais um, com Léo Aquino, quando o relógio marcava 40 minutos da etapa complementar.

A derrota diante do Velo foi a segunda da equipe da capital paulista na competição. Estacionada com apenas três pontos em três rodadas, a Lusa pode terminar a terceira rodada na zona de rebaixamento da A2. A equipe agora precisa torcer contra o Rio Preto e o Capivariano em suas partidas contra o Sertãozinho e o Taubaté, respectivamente.

Com o triunfo em casa, o Velo Clube chegou a seis pontos e subiu seis posições na tabela, pulando da nona para a terceira colocação parcial. O próximo compromisso da equipe de Rio Claro será o São Caetano, fora de casa, no Anacleto Campanella.

Bragantino empata sem gols e mantém a liderança na A2

Mesmo com um empate sem gols em casa, o Estádio Nabi Abi Chedid, o Bragantino manteve a primeira colocação provisória da Série A2 do Campeonato Paulista. Jogando em casa, a equipe de Bragança não conseguiu sair do zero na partida contra o Batatais. A equipe alvinegra foi a sete pontos em três rodadas na competição, enquanto o Batatais subiu à cinco, na sexta colocação.

Agora, o Bragantino precisa secar o São Caetano, que encara o Guarani em Campinas neste domingo, para terminar a terceira rodada na liderança da A2. O time agora vai até a Arena Capivari, no próximo domingo, enfrentar o Capivariano, enquanto o Batatais recebe o Rio Claro, no sábado, no Sócrates Stamato.

Grêmio Osasco vence fora de casa e assume a ponta da A3

Quem também assumiu a liderança de sua competição foi o Grêmio Osasco. Jogando nos domínios de lanterna, o Independente, a equipe venceu por 2 a 0 e assumiu a ponta provisória do Paulistão A3. Klauber, aos 38 do primeiro tempo, e Wellington, aos 23 do segundo, marcaram para os visitantes.

A vitória foi a segunda da equipe de Osasco no torneio paulista. Agora com seis pontos, o Grêmio lidera pela maior quantidade de gols feitos – quatro, contra três do Inter de Limeira. A equipe volta a campo para enfrentar o Comercial, em casa, na quinta-feira.

Confira os demais resultados da A2:

Sexta-feira (03/02)

Penapolense 3 x 2 Juventus

Sábado (04/02)

Velo Clube 2 x 0 Portuguesa

Votuporanguense 2 x 0 Barretos

Bragantino 0 x 0 Batatais

Água Santa 1 x 1 XV de Piracicaba

Oeste 3 x 1 União Barbarense

Confira os resultados da A3:

Sábado (04/02)

Independente 0 x 2 Grêmio Osasco

Atibaia 1 x 1 Desportivo Brasil

Paulista 1 x 2 Nacional

São Carlos 0 x 1 Inter de Limeira

Marília 2 x 1 Taboão da Serra