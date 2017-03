Guarani vence Água Santa e sonha com o acesso; Lusa respira

O Guarani ainda sonha com a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista Série A2. Neste domingo, o Bugre visitou o vice-líder Água Santa, no Estádio Distrital do Inamar, e conseguiu um importante resultado para se manter na briga pelo acesso ao vencer por 2 a 1.

O Guarani abriu o placar ainda no primeiro tempo, em gol de Eliandro. Os outros tentos saíram apenas na parte final da partida. Nos acréscimos do segundo tempo, Samudio ampliou o placar para o Bugre. Ainda deu tempo para o Água Santa descontar com Patrick Silva, mas não o suficiente para haver uma reação.

Com o resultado, o Guarani chegou à oitava posição, com 20 pontos, e ainda sonha com o acesso, já que o Rio Claro, primeiro time na zona de classificação, possui somente quatro pontos a mais. Já o Água Santa perdeu a chance de assumir a liderança da Série A2, mas permaneceu na segunda posição, com 25 pontos.

O Água Santa volta a campo pela competição na próxima quarta-feira, às 19h30(de Brasília), quando visita o Oeste, na Arena Barueri. Já o Guarani entra em campo somente na quinta-feira, às 19h15(de Brasília), visitando o Taubaté, no Joaquinzão.

Lusa vence e respira – A rodada de domingo também teve uma importante vitória da Portuguesa. A Lusa recebeu a União Barbarense, no Canindé, e conseguiu vencer por 1 a 0, se afastando da zona de rebaixamento.

O gol que deu o triunfo à Portuguesa foi marcado por Vinícius Gouveia, que acertou uma cabeçada aos sete minutos do segundo tempo e deu a vitória à Lusa.

Com o resultado, a Portuguesa chegou à 11ª posição, com 16 pontos, e abriu três pontos em relação à zona de rebaixamento. Já a União Barbarense segue na última colocação, com sete pontos, e se complica cada vez mais na luta contra o rebaixamento.

Outros resultados deste domingo pela Série A2:

Barretos 1×2 Rio Claro

XV de Piracicaba 0x0 Juventus

Olímpia vence e lidera a Série A3 – Na parte da manhã, quatro jogos fecharam a 14ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. No jogo mais importante do domingo, o Olímpia recebeu o lanterna Catanduvense e não teve dificuldades para aplicar uma goleada pelo placar de 5 a 0, em jogo realizado no Estádio Maria Tereza Breda. Os gols dos mandantes foram marcados por Renatinho, Rogério Maranhão, Willian e Naldinho, que balançou as redes por duas vezes.

Com o resultado, o Olímpia chegou aos 29 pontos e manteve a liderança da Série A3. Já o Catanduvense vive situação oposta, já que é o lanterna da competição, com cinco pontos, e pode ser rebaixado já na próxima rodada.

Outros resultados deste domingo pela Série A3:

Comercial 1×0 São José dos Campos

Flamengo 1×2 Independente

Noroeste 1×2 Taboão da Serra