Guarani e Portuguesa empatam no Brinco de Ouro pela A2

Um duelo eletrizante na manhã deste domingo movimentou a rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Em Campinas, no Brinco de Ouro, as tradicionais camisas de Guarani e Portuguesa estiveram frente a frente para medir forças em busca de uma vaga na elite do estadual, e o confronto terminou empatado em 1 a 1. Bruno Duarte e Fumagalli foram os autores dos gols.

O empate deixa o Guarani no G4 da competição, com 27 pontos, temporariamente classificado para a próxima fase do torneio. A Lusa, com 23, fica mais abaixo, na 10ª colocação.

A Lusa criou a primeira chance de perigo do duelo logo aos 9 minutos, em bom contra-ataque puxado em velocidade por Luizinho, que abriu espaço para o meio e experimentou de fora da área, obrigando o goleiro Leandro Santos a espalmar em ótima intervenção.

Mais ativa no confronto, a Portuguesa seguiu pressionando e não demorou para chegar ao gol. Ele saiu aos 20 minutos, em boa jogada coletiva, que terminou em cruzamento de Thiago Feltri para Bruno Duarte dentro da área, que completou de primeira para o fundo das redes.

O tento acordou o Bugre, que passou finalmente a assustar a meta rival com boas tentativas. Na melhor delas, Ricardo Berna espalmou finalização bem batida no canto e evitou empate certo. Até o apito para o intervalo, os donos da casa seguiram criando ótimas chances para buscar o prejuízo, mas a Portuguesa conseguiu suportar até o apito que encerrou a primeira etapa.

O cenário seguiu o mesmo no segundo tempo, com os anfitriões empenhados em sair da situação indesejada no placar. E graças a Ricardo Berna, dono de grande atuação na partida, a Lusa resistiu até os minutos finais com o resultado que lhe dava a vitória no marcador.

Já nos acréscimos, o lance que selaria o destino do duelo. Em chute dentro da área, Bruno Nazário acertou a bola no braço de Amaral e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, o veterano Fumagalli não desperdiçou e deixou tudo igual no Brinco de Ouro.

Com minutos finais quentes e de um Guarani ainda buscando uma virada heroica, Jussani cabeceou por cima aos 49, e arrancou suspiros da inflamada torcida do Bugre, contente também com o empate como placar final.