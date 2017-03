Dias após saída de Leão, técnico Tuca Guimarães deixa a Lusa

Três dias após o ex-treinador Emerson Leão deixar o cargo de consultor de futebol da Portuguesa, o técnico Tuca Guimarães deixou o comando da Lusa. Segundo o site do time paulista, a decisão foi tomada em comum acordo após reunião de Tuca com Alexandre Barros, presidente da diretoria executiva, e outros membros do departamento de futebol da agremiação rubro-verde.

O comunicado divulgado no site da equipe também revela que não há multa rescisória nesse desligamento.

Em dois meses de trabalho na Portuguesa de Desportos, Tuca Guimarães comandou o time em 11 oportunidades, ficando com quatro vitórias, um empate e seis derrotas. Além disso, a Lusa sofreu 12 gols e balançou as redes adversárias oito vezes nesse período.

Atualmente na Série A2 do Campeonato Paulista, a Portuguesa está no meio da tabela com dez pontos em oito jogos. Já na Copa do Brasil, o time rubro-verde foi eliminado para o Boavista na segunda rodada. Neste ano o time também disputará a quarta divisão do Campeonato Brasileiro.