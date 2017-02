Bragantino vence o Guarani e mantém campanha perfeita na Série A2

O Bragantino venceu o Guarani, por 2 a 1, dentro de casa, pela segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Com o triunfo, a equipe foi a seis pontos, mantendo o bom início de competição. O Guarani, por sua vez, conheceu a primeira derrota, após estrear vencendo o Oeste.

Melhor no primeiro tempo, o Bragantino demorou a abrir o placar, mas conseguiu dois gols em sequência, abrindo boa vantagem. Aos 36, Adriano cruzou para a área, e seu xará, Adriano Paulista, cabeceou para a rede.

No minuto seguinte, o autor do primeiro tento serviu Anderson Ligeiro, que saiu na cara do goleiro Luis Henrique e não desperdiçou: 2 a 0 para o time de Bragança.

Na segunda etapa, o Guarani ensaiou uma reação. Aos 18, o paraguaio Braian Samudio fez de cabeça, após lançamento para a área, diminuindo a desvantagem do Bugre.

Porém, mesmo com o placar apertado, o time de Campinas não conseguiu chegar ao gol de empate. Assim, a equipe de Bragança Paulista conquistou vitória dentro de casa.

Na próxima rodada, o Bragantino busca manter o embalo jogando em casa novamente, diante do Batatais. O Guarani, por sua vez, volta a jogar em Campinas, diante do São Caetano.

Confira os resultados desta quarta-feira, na Série A2:

Batatais 1 x 0 Portuguesa

Mogi Mirim 1 x 2 Velo Clube

Capivariano 1 x 1 Rio Preto

Bragantino 2 x 1 Guarani

Oeste 2 x 2 Taubaté

XV de Piracicaba 1 x 3 Sertãozinho

Barretos 2 x 0 União Barbarense

São Caetano 2 x 1 Votuporanguense