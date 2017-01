Galo atende exigências de Jadson e oferece contrato de mais de R$ 7 mi ao ano

Em busca de um jogador para suprir a saída de Dátolo, o Atlético segue com a expectativa de contar com o meia Jadson. Livre no mercado, o empresário do jogador revelou algumas exigências para o armador voltar ao futebol brasileiro e o Atlético consegue atender os pedidos.

A primeira delas é o tempo de contrato. Segundo Marcelo Robalino, o jogador deseja três anos de vínculo com o clube que o contratar, embora o Atlético não faça contratos grandes com jogadores com idade mais avançada, como é o caso de Jadson que já está com 33 anos. O caso, entretanto, é considerado especial, já que é um jogador rodado, com experiência, e boa capacidade para atender as necessidades alvinegras.

Por outro lado, o Galo espera chamar a atenção do jogador com as cifras que pretende alcançar para ter o atleta. O Atlético pretende dar um salário de R$600 mil ao mês – algo que certamente não chega próximo aos vencimentos do jogador no futebol chinês, entretanto, é um alto salário para os padrões brasileiros.

Para chegar a este salário para Jadson, o Atlético contou com algumas saídas, que aliviou o caixa da agremiação. A ideia inicial do clube preto e branco é contratar volantes e zagueiros, mas a opção de Jadson seria ótima, sobretudo, por não conseguir confirmar a compra de Marlone conforme tentativas durante a janela.