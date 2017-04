FMF define horários e locais das semifinais do Mineiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF), comunicou na tarde desta segunda-feira, os horários e locais das partidas das semifinais do Campeonato Mineiro. A decisão que chamou atenção foi o local de URT e Atlético.

A primeira partida entre o alvinegro de Belo Horizonte e a URT, com mando de campo do clube de Patos de Minas, será na capital mineira. O confronto foi marcado para o Mineirão, às 11h (de Brasília), no próximo domingo.

Em ofício, a FMF disse que a decisão levou em consideração um pedido feito pela própria URT, sobretudo por seu estádio não suportar a capacidade mínima de 10 mil torcedores, conforme exigido no regulamento. “O pedido da URT para jogar, como mandante, no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão)”, destacou no ofício.

Como o Atlético é um clube de Belo Horizonte, pode se tratar de prática de inversão de mando de campo. O regulamento, no entanto, mostra que a FMF tem autonomia de definir os mandos de campo na fase final, após consulta as equipes interessadas.

O confronto entre América e Cruzeiro também acontecerá no próximo domingo, no Independência. Os duelos da segunda partida ainda não têm horários e locais definidos.

Atlético e Cruzeiro terão de entrar em campo no domingo, tendo em vista que ambos jogam na quinta-feira, o Galo pela Copa Libertadores e a Raposa pela Copa do Brasil.