United pega rivais tradicionais na Liga Europa; Time de Pato se dá bem

Fotos destaque Veja fotos do treino do Corinthians

Foram definidos nesta sexta-feira os confrontos válidos pela fase de grupos da Liga Europa, em Monaco. O sorteio contou com grandes clubes do futebol europeu que não tiveram uma boa última temporada, ficando de fora das primeiras colocações de seus respectivos campeonatos nacionais, como Manchester United, Inter de Milão, Fiorentina e Ajax.

O grande destaque ficou por conta do Grupo A. Após o sorteio, ficou definido que a chave contará com Manchester United, Fenerbahce, Feeyenoord e Zorya. Em sua primeira temporada à frente do United, o técnico português José Mourinho espera retomar o lugar de destaque do clube no cenário europeu e conquistar um título continental para os Red Devils, algo que não acontece desde 2008.

Já o Villarreal, novo time de Alexandre Pato, contou com a sorte no sorteio e aparentemente não deverá ter muitas dificuldades para avançar de fase na Liga Europa. Em um grupo que também figuram Steaua Bucaresti, Zurich e Osmanlispor, o Submarino Amarelo aposta em seu no reforço brasileiro para chegar longe nesta temporada.

Quem também deve ter caminho tranquilo neste primeiro estágio da competição é a Inter de Milão, um dos prováveis destinos do atacante Gabigol. O time italiano terá como adversários no Grupo K o Sparta Praga, Southampton e o Hapoel Be’er Sheva. Com Felipe Melo e Miranda, os nerazzurri podem estar prestes a contar com mais um jogador brasileiro em seu plantel.

O Shakhtar Donetsk, famoso por seu apego ao talento brasileiro – a equipe conta com quatro jogadores do país – é outro clube que também se beneficiou nesta sexta-feira e precisará passar por Braga, Gent e Kanyaspor para confirmar sua classificação à próxima fase.

Prevista para o dia 24 de maio de 2017, a grande final da Liga Europa acontecerá na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia. O Sevilla é o atual tricampeão do torneio e por enquanto não participará das disputas, já que irá competir na Liga dos Campeões. Os terceiros colocados eliminados na primeira fase do principal torneio continental acabam entrando nas oitavas de final da Liga Europa.

Confira todos os grupos desta primeira fase da Liga Europa:

Grupo A: Manchester United, Fenerbahce, Feyenoord e Zorya

Grupo B: Olympiacos, Apoel, Young Boys e Astana

Grupo C: Anderlecht, Saint-Étienne, Mainz e Qabala

Grupo D: Zenit, AZ, Maccabi Tel-Aviv e Dundak

Grupo E: Plzen, Roma, Austria Wiena e Astra

Grupo F: Athletic Bilbao, Genk, Rapid Viena e Sassuolo

Frupo G: Ajax, Standard Liège, Celta e Panathinaikos

Grupo H: Shakhtar Donetsk, Braga, Gent e Kanyaspor

Grupo I: Schalke 04, Salzburg, Krasnodar e Nice

Grupo J: Fiorentina, Paok, Liberec e Qarabag

Grupo K: Inter de Milão, Sparta Praga, Southampton e Hapoel Be’er Sheva

Grupo L: Villarreal, Steaua Bucaresti, Zurich e Osmanlispor

Recomendado para você