Marcelo defende Cristiano Ronaldo: “É o melhor, mas tentam tirar seus méritos”

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Vestindo a camisa do Real Madrid pela 11ª temporada – mesmo número de títulos do clube pela Liga dos Campeões – Marcelo estreia no torneio mais importante da Europa nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), contra o Sporting, de Portugal. Um dos principais nomes do elenco, o brasileiro defendeu Cristiano Ronaldo das críticas e ainda revelou ser fã do português.

“As pessoas querem falar do Cristiano. Eu sempre o vejo trabalhar, todos os dias. Para mim e para muita gente é o melhor do mundo, mas muitos tentam tirar seu mérito. Ele ganhou três Bolas de Ouro, fez muito por essa equipe e vai fazer ainda mais. É um grandíssimo companheiro”, afirmou.

O Real Madrid terá a difícil missão de defender o título da Champions, já que foi campeão na temporada passada ao vencer o Atlético de Madri, nos pênaltis. Marcelo, inclusive, marcou um dos tentos na decisão por penalidades. O lateral-esquerdo comemorou o bom momento da equipe merengue.

Leia também: Cristiano Ronaldo vê como especial o reencontro com o Sporting

“Estamos mantendo um ótimo ambiente desde o início da pré-temporada e isso é o mais importante. Estamos bem, fazemos o que o treinador pede e queremos seguir na mesma linha”, revelou.

Titular absoluto sob o comando de Tite na Seleção Brasileira, o brasileiro promete seguir com o bom desempenho no Real. “Inicio esta nova temporada com a mesma empolgação de sempre, com vontade de dar alegrias à torcida, de ganhar todos os títulos e com a minha alegria de sempre”, finalizou.

Recomendado para você