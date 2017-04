Juventus recebe o Barcelona para primeira partida das quartas de final

Após a classificação heroica sobre o PSG, o Barcelona inicia o confronto de quartas de final nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), contra a Juventus, em Turim. Os catalães atravessam momento irregular na temporada e deixaram escapar a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol no último final de semana, ao perderem por 2 a 0 para o Málaga. Enquanto isso, a Juventus lidera com sobra o Campeonato Italiano, e vem embalada.

A partida desta terça marcará também o reencontro do lateral brasileiro Daniel Alves com o Barça. Desde que se transferiu para a Velha Senhora, no início desta temporada, o lateral direito ainda não atuou contra o seu ex-clube. Dani defendeu a camisa durante oito anos.

Outro jogador importante que chegou ao clube esta temporada foi o atacante Higuaín. O argentino, que já passou pelo Real Madrid, rechaçou que a Juventus vá sair de campo com uma goleada, assim como aconteceu com o PSG nas oitavas de final.

“O Barcelona vai entrar em campo confiante. Estaremos com o pensamento errado se acharmos que poderemos fazer vários gols de diferença para o jogo da volta. Aquele dia, o Barcelona teve uma vez e não creio que vá se repetir”, declarou.

No Barcelona, a expectativa é a de que a equipe repita a boa atuação diante do PSG. No entanto, os catalães foram mal no fim de semana, sendo derrotados pelo Málaga. No jogo, o brasileiro Neymar acabou expulso.

Para esta partida, o técnico Luís Enrique tem somente uma dúvida: o substituto de Busquets. O treinador pode optar por adiantar Mascherano, recuar Rakitic ou até escalar o jovem Sergi Roberto no meio. A esperança da equipe segue sendo o trio MSN, confirmado para o confronto.