Juventus não supera retranca do Sevilla e estreia com empate

Juventus e Sevilla empataram em 0 a 0, no Juventus Stadium, pela 1ª rodada do grupo H da Liga dos Campeões. Em uma partida fraca, com apenas cinco chutes em direção ao gol,a Velha Senhora não conseguiu superar o forte sistema defensivo montado por Sampaolli e as duas equipes não conseguiram sair do zero na estreia no torneio continental.

Em casa, a Velha Senhora tentou impor o seu jogo, porém faltava alguém no meio do campo para organizar as jogadas. A maioria das chances do clube italiano vieram de ligações diretas em jogadas rápidas de contra-ataque.

A melhor chance foi da Juve, aos 14 minutos da segunda etapa. Os italianos aproveitaram a defesa desarrumada do Sevilla em um contra-ataque, Daniel Alves cruzou na cabeça de Higuaín, que testou direto no travessão de Rico.

Também no grupo H, o Lyon venceu o Dínamo Zagreb por 3 a 0, no Estádio Parc Olympique, na França. Com gols de Tolisso, Ferri e Cornet, o clube francês assumiu a liderança do grupo com três pontos. Na próxima rodada, a Juve enfrentará o Dínamo Zagreb, na Croácia, enquanto o Sevilla receberá o Lyon, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

O jogo – Em um começo morno, as duas equipes demoram para engatar na partida. Com duas tentativas sem muito perigo de Khedira, a Juventus tentava impor o seu jogo, marcando pressão. O Sevilla, com clara proposta defensiva, tentava manter a posse de bola, porém trocava passes do meio campo para trás. O clube espanhol conseguiu chutar ao gol apenas aos 27 minutos.

A primeira boa chance da partida apareceu logo em seguida, aos 29, quando a Juventus conseguiu encaixar um contra-ataque rápido. Higuain recebeu livre na entrada da área e, de costas para o gol, ajeitou de peito para Dybala que descia em velocidade, mas o goleiro Sergio Rico estava ligado, saiu bem do gol e tirou a bola do atacante argentino.

A segunda etapa começou fraca similar aos 45 minutos iniciais. Aos 14 minutos, no entanto, ocorreu a melhor oportunidade da partida. Em contra-ataque, Dybala lançou Daniel Alves pela direita, o lateral cruzou na cabeça de Higuaín dentro da área e o argentinou testou no travessão.

Pressionando para tentar tirar o zero do placar, a Juventus se lançou mais ao ataque. Aos 22, Dani Alves foi ao fundo, bateu firme cruzado, mas o goleiro Rico salvou os espanhóis. Pouco depois, foi a vez de Pjanic ganhar da marcação e achar Higuaín na área, mas a zaga cortou a tentativa.

Nos últimos minutos, a Velha Senhora passou a apostar tudo nos lançamentos diretos dentro da área, mas não teve sucesso. Vendo com bons olhos o empate fora de casa, o Sevilla se fechou todo e segurou o resultado até o árbitro sentenciar o final da partida.

Leicester brilha em estreia e assume liderança do grupo G; Porto apenas empata

O pequeno Leicester, campeão inglês da última temporada, não fez feio em sua estreia na Liga dos Campeões. Com dois gols de Mahrez, os comandados de Ranieri venceram o Club Brugge por 3 a 0, no Estádio Jan Breydel, pela 1ª rodada do grupo G.

O Leicester abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Em lateral jogado direto na área, o goleiro Butelle saiu mal do gol, não conseguiu evitar o desvio na primeira trave e a bola sobrou limpa para Albrighton apenas empurrar para as redes.

Aos 29, em belíssima cobrança de falta, Mahrez ampliou a vantagem dos britânicos. Já na segunda etapa, Butelle cometeu pênalti para os Foxies. Mahrez foi para a cobrança e soltou um tiro no meio do gol para fazer o seu segundo gole definir o placar da partida.

No mesmo grupo, o Porto vacilou e empatou em 1 a 1 com o Copenhagen, no Estádio do Dragão. Depois de sair na frente com Otávio, aos 13 minutos do primeiro tempo, os dinamarqueses alcançaram a igualdade com Cornelius, aos sete minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada da competição, o Leicester receberá o Porto, na Inglaterra, enquanto o Club Brugge visitará o Copenhagen.

