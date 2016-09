Guardiola surpreende e corta Yaya Touré da Liga dos Campeões

Vídeos destaque Hudson admite falta de confiança no elenco do São Paulo

Pep Guardiola chegou mesmo para revolucionar o Manchester City. Depois de emprestar jogadores considerados peças-chave para o elenco, o treinador liberou nesta sexta-feira a lista de atletas relacionados para disputar a Liga dos Campeões com uma grande surpresa para os citizens: Yaya Touré ficou de fora do grupo.

O volante foi destaque nos dois títulos da equipe do Campeonato Inglês, nas temporadas de 2011/12 e 2013/14, e tem contrato até 2017. Nesta janela de transferências, a saída do marfinense chegou a ser especulada, mas a imprensa inglesa assegurou que o atleta não teria interesse em deixar o City. Nas eliminatórias, quando o time enfrentou o Steaua Bucareste, o jogador também não atuou.

A reformulação feita pelo técnico catalão ainda resultou nos empréstimos do goleiro Joe Hart para o Torino, do zagueiro Mangala para o Valencia, do meia Nasri para o Sevilla e do atacante Wilfried Bony, compatriota de Touré, para o Stoke City.

No grupo C do torneio continental, o City enfrentará Barcelona, Borussia Monchengladbach e Celtic na briga pelo título inédito. Entre os relacionados, a nova equipe de Guardiola conta com a dupla de volantes brasileiros formada por Fernandinho e Fernando e as principais contratações da janela – Claudio Bravo, John Stones, Ilkay Gundogan, Leroy Sane e Nolito.

Confira a lista de inscritos do Manchester City para a Liga dos Campeões:

Goleiros: Claudio Bravo e Willy Caballero

Defensores: Bacary Sagna, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Gael Clichy, John Stones e Nicolas Otamendi

Meio-campistas: Fernando, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Jesus Navas, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, Leroy Sane, David Silva e Fernandinho

Atacantes: Nolito, Sergio Aguero e Kelechi Iheanacho

