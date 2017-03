Guardiola exalta virada do Barcelona e parabeniza Luis Enrique

Ao mesmo tempo em que o Barcelona conseguia fazer milagre no Camp Nou, para avançar na Liga dos Campeões, o Manchester City, de Pep Guardiola, empatava com o Stoke City pelo Campeonato Inglês. Ainda assim, o feito dos catalães foi assunto na coletiva do treinador espanhol.

Perguntado sobre a virada histórica de seu ex-clube, Pep fez questão de parabenizar Luis Enrique. “Quero felicitar, sobretudo, a Luis Enrique, mas também aos torcedores e aos jogadores”, declarou o comandante, campeão da Liga dos Campeões pelo Barça em 2009 e 2011.

“Esta equipe do Barcelona está conquistando muitos feitos, há muitos anos. É uma virada impressionante”, analisou Guardiola, que revelou que pretende assistir ao duelo: “Obviamente, não pude assistir ao vivo, mas vou procurar ver depois”.

O Manchester City também segue vivo na competição europeia e disputa a partida de volta contra o Monaco, na próxima quarta-feira, fora de casa. Na ida, os ingleses venceram de virada, por 5 a 3. Assim, podem até perder por um gol de diferença.