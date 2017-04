Dores voltam a incomodar e Lewandowski vira dúvida contra o Real

Robert Lewandowski é a grande preocupação do Bayern de Munique para o confronto contra o Real Madrid, jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, véspera do duelo, o centroavante participou dos 15 primeiros minutos do treino – geralmente o trabalho que antecede estas partidas são abertos brevemente, apenas no início – e abandonou os gramados, com dores no ombro direito, assim que os jornalistas saíram, conforme informou o jornal local Bild.

Leia mais: Diretoria do Borussia garante que Aubameyang não irá para o Bayern

Na goleada sobre o Borussia Dortmund, no último sábado, por 4 a 1, o polonês marcou duas vezes antes de precisar deixar o jogo. No lance do pênalti sofrido, que ainda conseguiu converter antes de ser substituído por Kimmich, ele caiu sobre o ombro direito e as dores aparentemente se mantiveram: na parte em que a imprensa participou, Lewandowski levou a mão a região machucada com frequência.

Para jogar, segundo informações do jornal, o atacante pode toma infiltrações na área comprometida, o que lhe permitiria participar destes primeiros 90 minutos.

Em contrapartida, a boa notícia desta terça é a volta de Manuel Neuer. Ausente na última semana – e na larga vitória do sábado – por conta de cirurgia no pé, ele treinou normalmente e deve atuar nesta quarta. Thomas Muller e Douglas Costa também deve estar em campo.

Bayern e Real medem força nesta quarta, às 15h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da principal competição de clubes da Europa. O confronto acontece na Allianz Arena, em Munique, casa da equipe alemã.