Dani Alves não descarta voltar ao Sevilla e aposta em Messi

Dani Alves reencontrou um velho conhecido nesta quarta-feira, pela primeira vez com a camisa da Juventus. Em sua estreia pela Velha Senhora na Liga dos Campeões, o brasileiro enfrentou o Sevilla, onde jogou por seis temporadas, e deixou as portas abertas para um possível retorno ao clube.

O time espanhol foi a porta de entrada de Dani ao futebol europeu. O jogador chegou do Bahia na temporada de 2002/03 e ficou até 2008, quando acertou a transferência para o Barcelona, onde atuou por oito temporadas. Após o empate sem gols pela primeira rodada do torneio europeu, o atleta deixou evidente o carinho que sente pela antiga equipe.

“É uma grande alegria ver o Sevilla neste nível. Sevilha é como minha casa, um pedaço do meu coração está lá. Por que não voltaria? Jogar com o Sevilla é sempre especial, por mais que tenham se passado muitos anos”, disse o lateral.

Curiosamente, Alves não se mostrou tão saudoso em relação ao Barça. “O melhor lugar do mundo é onde estão as pessoas que amo. Estou muito feliz na Juve, na cidade e com meus companheiros. É uma grande honra estar aqui”, disse o jogador. No entanto, não escondeu sua preferência quando questionado a respeito do melhor do mundo: “Messi ou Cristiano? Eu sou do Barça, então já tem minha resposta”, finalizou Dani Alves.

Recomendado para você