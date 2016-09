Cristiano Ronaldo reencontra Sporting na estreia; Borussia pega Legia

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O Real Madrid vai estrear na defesa do título da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira, quando recebe o Sporting, de Portugal, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo Grupo F. O jogo é considerado especial pelo atacante Cristiano Ronaldo, estrela do time merengue. Isso porque ele se destacou pelo time português, que o lançou para o mundo.

Ciente de que vai ser um duelo muito complicado, Cristiano Ronaldo reconhece um gosto diferente em enfrentar a equipe que o revelou para o futebol. Apesar disso, o camisa 7 do Real Madrid prega atenção contra o Sporting.

“Para mim é muito especial enfrentar o Sporting, ainda mais em uma competição como a Champions League. Falo isso porque acho injusto quando não vejo o Sporting, como grande força que é, disputar uma competição do porte da Liga dos Campeões. Hoje eles chegam com um grande time e com um grande treinador, mas o Real Madrid sabe que precisa se impor como anfitrião, pois não estamos falando de um jogo tranquilo”, disse Cristiano

Jorge Jesus, técnico do clube português, também prevê dificuldades no jogo, mas descartou uma marcação individual em Cristiano Ronaldo. Principalmente porque o treinador do time espanhol, o francês Zinedine Zidane, terá todas as estrelas da companhia a sua disposição.

“A grandeza do Real Madrid tornará esse jogo muito complicado, mas ao mesmo tempo especial, pois é uma oportunidade de tentarmos largar em grande estilo em uma Champions League. O Cristiano Ronaldo também é merecedor de nosso respeito, mas não podemos apenas olhar para ele, pois assim o James Rodríguez, o Marcelo ou qualquer estrela deles ficará sozinha e decidirá o confronto”, avaliou.

Novamente no caminho do Real Madrid, Borussia Dortmund estreia na Polônia

No outro jogo do Grupo F, o Borussia Dortmund estreia fora de casa contra o Legia Varsóvia, da Polônia, também nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília). Assim como na temporada 2012/13, os alemães estão o caminho do Real Madrid na fase de grupos. Na ocasião, o Borussia terminou em primeiro da chave e ainda eliminou os merengues na semifinal, com direito a uma goleada por 4 a 1 na Alemanha, com quatro gols de Lewandowski.

Para esta partida, o técnico Thomas Tuchel terá a volta do meia japonês Shinji Kagawa, que desfalcou a equipe no último compromisso do Campeonato Alemão, na derrota por 1 a 0 para o RB Leipzig. Por outro lado, o comandante aurinegro não poderá contar com Park, Subotic, Bender, Sahin, Reus, Merino e Durm.

Uma vitória na estreia é o resultado desejado por todos no Borussia Dortmund, já que na próxima rodada o adversário será o Real Madrid. Mesmo assim, os jogadores sabem que terão dificuldades na Polônia. “Em partidas internacionais não há favoritos. Todos os times se classificaram merecidamente. É importante que nós joguemos o nosso jogo e conquistemos os três pontos se possível”, disse o volante Julian Weigl.

Bayer Leverkusen e Monaco agitam primeira rodada do Grupo E

Também nesta quarta-feira, dois jogos abrem a primeira rodada do Grupo E. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen recebe o CSKA Moscou, às 15h45 (de Brasília). No mesmo horário, o Monaco visita o Tottenham, no White Hart Lane, na Inglaterra.

Com equipes relativamente no mesmo nível técnico, o Grupo E da Liga dos Campeões promete ser um dos mais equilibrados desta edição. O Bayer Leverkusen é o atual sexto colocado no Campeonato Alemão, enquanto o Tottenham aparece em quinto no Inglês e o Monaco lidera o Francês. O CSKA é vice-líder do Campeonato Russo.

Os técnicos de Monaco e Tottenham não terão grandes problemas para escalar seus times. Pelo lado francês, Leonardo Jardim terá a volta do goleiro Subasic, do meia Lemar e do atacante Carrillo. O único desfalque será de Mendy, que segue lesionado. Do lado inglês, Mauricio Pochettino terá o retorno do meia belga Dembele, mas não poderá contar com o lateral esquerdo Rose.

