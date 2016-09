Com três de Aguero, Manchester City atropela alemães na estreia

O Manchester City estreou em grande estilo na Liga dos Campeões. Depois de ter seu jogo adiado para esta quarta-feira por causa da chuva, o time comandando por Pep Guardiola não tomou conhecimento do Borussia Monchengladbach e aplicou uma sonora goleada por 4 a 0.

O destaque da partida foi o atacante argentino Kun Aguero, que anotou três dos quatro gols da equipe inglesa. O jovem nigeriano Iheanacho fechou o placar, quase que no apagar das luzes no City of Manchester.

Com o resultado, o City assume a segunda colocação do Grupo C, ficando atrás apenas do Barcelona, que leva vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, no dia 28 de setembro, os ingleses visitam o Celtic. Já o Gladbach recebe o poderoso Barça. Os alemães aparecem na terceira posição da chave.

O jogo – Atuando diante de seu torcedor, o Manchester City buscava mais o ataque no início da partida, porém esbarrava na marcação alta do Borussia Monchengladbach. Mesmo com dificuldades, os donos da casa conseguiram abrir o placar logo aos oito minutos. Aguero recebeu passe de Kolarov na área, se antecipou à zaga na primeira trave e desviou para o fundo das redes.

O gol animou o City, que partiu para cima. Aos 11 minutos, Gundogan recebeu de Aguero e finalizou para a defesa de Sommer. Na sequência, Fernandinho também arriscou e mandou à direita da meta alemã. A insistência dos Citizens deu resultado na marca de 27 minutos. Aguero converteu pênalti sofrido por Gundogan e ampliou a vantagem.

O time de Manchester continuou controlando as ações apesar da diferença no placar, marcando forte e mantendo a posse de bola. Sem conseguir jogar, o Gladbach só conseguiu finalizar aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio, Stindl obrigou Bravo a fazer grande defesa. Os ingleses foram para o intervalo com a vitória parcial.

O Borussia Monchengladbach voltou mais ativo para o segundo tempo, entretanto quase viu Aguero marcar o terceiro dele e do Manchester City logo na marca de quatro minutos. O argentino recebeu passe de Sterling na área e bateu no contrapé de Sommer, mas o goleiro fez excelente defesa.

Apesar dos visitantes apresentarem uma leve melhora, os donos da casa permaneceram dominando o jogo. Aos 16, De Bruyne bateu rasteiro de fora, mas Sommer defendeu. Em seguida, Zabaleta também tentou, porém mandou por cima. Aos 27, De Bruyne deixou Sterling na cara do gol, no entanto o atacante inglês desperdiçou grande oportunidade. Aos 31, Sommer brilhou novamente, defendendo finalização de Aguero à queima roupa.

Mesmo com o jogo sob controle, o City não estava satisfeito. E Aguero também não. Instantes depois de ter seu terceiro gol evitado por Sommer, o argentino voltou a balançar as redes com direito a drible no goleiro antes de completar para dentro. Ainda teve tempo para Iheanacho fazer o quarto e selar a goleada, aos 44 minutos do segundo tempo.

