Com Kimmich inspirado, Bayern goleia na estreia da Liga dos Campeões

O Bayern de Munique teve uma estreia tranquila na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o time bávaro goleou o Rostov, da Rússia, por 5 a 0, com direito a dois gols do jovem volante Joshua Kimmich, de 21 anos. Lewandowski, Muller e Bernat completaram o placar.

Com o resultado elástico, o Bayern assume a primeira colocação do Grupo D, levando vantagem sobre o Atlético de Madri no saldo de gols. Já o Rostov amarga a lanterna da chave. Na próxima rodada, a ser realizada no dia 28 de setembro, os alemães vão à Espanha enfrentar o Atlético, enquanto os russos receberão os holandeses do PSV Eindhoven.

O jogo – O Bayern controlou as ações desde o início da partida. Preocupado em se defender, o Rostov posicionava os seus jogadores atrás da linha do meio de campo e formava uma verdadeira barreira, dificultando as jogadas ofensivas do time alemão. A primeira finalização dos donos da casa saiu apenas aos 18 minutos, em chute colocado de Kimmich que passou à direita da meta defendida por Dzhanaev.

Aos poucos o Bayern foi encontrando espaços na defesa do Rostov e criando chances de gol. Aos 21, Lewandowski desviou cruzamento de cabeça e quase marcou. Na sequência, Kimmich arriscou de fora da área e assustou o goleiro russo. A insistência do time bávaro deu resultado aos 27 minutos. Lewandowski cobrou com categoria pênalti que ele mesmo sofreu e abriu o placar.

O Bayern seguiu dominando o jogo e não diminuiu o ritmo depois de sair na frente. Com mais de 70% de posse de bola, a equipe da Baviera manteve a postura ofensiva e chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo. Já nos acréscimos, aos 46, Muller completou cruzamento de Alaba e mandou para o fundo das redes.

Os alemães voltaram para o segundo tempo dispostos a aumentar a contagem. Logo com oito minutos de bola rolando, Kimmich só empurrou cruzamento de Douglas Costa e anotou o terceiro. Seis minutos depois, o mesmo Kimmich fez mais um gol ao completar outro cruzamento, desta vez de Bernat.

Com a vitória garantida, o Bayern diminuiu a intensidade e passou a apenas administrar o resultado. O Rostov já aceitava a derrota, mas mesmo assim saiu mais para o jogo e criou algumas chances. Aos 35, Yerokhin puxou contra-ataque e cruzou para a área, mas Javi Martínez fez o corte. Aos 39, Neuer fez grande defesa em cobrança de falta do time russo.

Apesar da pequena pressão do Rostov no final, os alemães garantiram os três pontos com autoridade. Ainda teve tempo para Bernat fazer o quinto, aos 44 minutos. O lateral espanhol puxou contragolpe, tabelou com Ribery e bateu de primeira para fechar a goleada.

