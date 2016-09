Com gol no último minuto, Real vira sobre o Sporting e estreia com vitória

São Paulo Confira o treino do São Paulo no Morumbi

O Real Madrid sofreu, mas começou bem sua caminhada na luta pelo bicampeonato europeu. Nesta quarta-feira, jogando em casa, os espanhóis superaram o Sporting, por 2 a 1, de virada, com dois gols no fim da partida. O brasileiro Bruno César abriu o placar, mas Cristiano Ronaldo e Morata conseguiram levar os merengues à vitória, para iniciar a Liga dos Campeões com três pontos, no grupo F.

O jogo marcou o reencontro entre Cristiano e o time que o revelou em Portugal. O camisa 7, ainda voltando de contusão, não teve grande desempenho, mas deixou sua marca, ajudando o Real no Santiago Bernabéu.

Na segunda rodada, o Real vai a Dortmund encarar o Borussia, no dia 27. O Sporting, por sua vez, joga em casa, diante do Legia, considerado o pior time do grupo F.

O jogo – Diferentemente do previsto, os portugueses não se intimidaram e foram ao ataque no início. Com um minuto, o brasileiro Bruno César finalizou de fora da área e quase marcou. Aos 7, Gelson Martins também teve chance, mas parou em Casilla.

Aos poucos, o Real passou a controlar a partida. A primeira chance veio aos 26, em chute de fora da área, no qual Cristiano Ronaldo bateu firme e Rui Patrício espalmou para escanteio. A oportunidade não fez os merengues crescerem.

O Sporting voltou a ameaçar, enquanto o time de Zidane não conseguia se impor jogando em casa. Aos 39, Adrien Silva bateu de longe, e Casilla trabalhou novamente. Sem gols, a partida foi para o intervalo com placar de 0 a 0.

No início do segundo tempo, o bom jogo dos portugueses rendeu frutos. Com um minuto, Bruno César aproveitou sobra na área e bateu cruzado: 1 a 0 Sporting. Aos 8, o ex-Corinthians e Palmeiras finalizou novamente, mas o goleiro do Real pegou firme.

Os espanhóis saíram cada vez mais para o ataque, deixando espaços na defesa. Aos 21, Bale teve chance em falta, mas bateu por cima do travessão. Precisando mudar as coisas, Zidane tirou o galês e também Benzema, para as entradas de Vázquez e Morata.

Com a partida se aproximando dos minutos finais, o Real foi se jogando cada vez mais ao ataque. Aos 26, Casemiro desperdiçou cabeçada da pequena área, mas já era marcado impedimento. No minuto seguinte, Elias entrou nos visitantes, para aumentar a marcação.

Aos 31, o lateral Carvajal apareceu de surpresa na área e pegou de voleio. A bola raspou a trave de Rui Patrício, mas não entrou. Cinco minutos depois, Cristiano Ronaldo teve sua melhor chance. Na pequena área, pegou de primeira, mas a trave parou seu chute.

Aos 43, não teve jeito. O português cobrou falta, a bola bateu no poste e entrou, para alívio da torcida dos merengues. Quando parecia que o empate seria o placar final, Morata, aos 48, cabeceou e, apesar de tocar na bola, o goleiro Rui Patrício não salvou: 2 a 1 Real, e fim de jogo.

Na Polônia, Dortmund goleia

Em Varsóvia, na Polônia, o Borussia Dortmund conseguiu boa vitória fora de casa, sobre o Legia. Com gols de Gotze, Sokratis, Bartra, Raphael Guerreiro, Castro e Aubameyang, a equipe de Thomas Tuchel marcou 6 a 0, saindo da primeira rodada como líder do grupo F.

Logo aos 6 minutos, Gotze abriu o placar para os alemães. Sem a mínima dificuldade, os zagueiros Sokratis e Bartra fizeram, aos 15 e aos 16, ampliando a vantagem para 3 a 0 rapidamente. Depois disso, a equipe diminuiu o ritmo, e administrou até o intervalo.

No início da etapa final, o Dortmund logo fez o quarto, para não dar esperanças ao Legia. O lateral Raphael Guerreiro marcou, aos 6. Depois disso, o Borussia ainda fez mais dois, já nos últimos minutos, e finalizou a goleada com placar de 6 a 0.

