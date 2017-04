Borussia abre quartas da Liga dos Campeões em casa contra o Monaco

O Borussia Dortmund encara o Monaco pelas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, no Signal Iduna Park. Enquanto os alemães vêm de goleada sofrida na Bundelsiga e entram em campo com o sinal de alerta ligado, os franceses estão em ótima fase na temporada.

Principal jogador aurinegro, Aubameyang rasgou elogios aos monegascos. Para o jogador de Gabão, o clube francês tem tudo para crescer ainda mais nas próxima temporadas, principalmente por conta da média de idade baixa do elenco.

“O Monaco é o tipo de clube que vai fazer algo importante em dois ou três anos. Eles desenvolveram muito seu jovens jogadores. Torço para o Monaco assumir esse protagonismo, o que não aconteceu quando eu estava no Lille”, declarou o artilheiro.

Para a partida diante dos franceses, o Borussia Dortmund vai tentar acabar com a má impressão deixada no fim de semana, quando foram goleados pelo Bayern de Munique, na Allianz Arena, em Munique.

Pelo lado do Monaco, o clima é de confiança. Os franceses vêm embalados na temporada após a classificação às quartas da Liga dos Campeões, quando eliminaram o Manchester City, de Pep Guardiola. No entanto, para esta partida, a equipe do Principado terá um desfalque certo:. Sidibé teve que passar por uma cirurgia de retirada do apêndice e está fora.