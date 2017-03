Bayern repete goleada da ida contra o Arsenal e se confirma nas quartas

O Bayern de Munique confirmou a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, ao vencer o Arsenal nesta terça-feira, por 5 a 1, na Inglaterra, repetindo o placar da partida de ida, realizada em solo alemão. Dispostos a pelo menos tentar reverter a enorme desvantagem, os Gunners começaram bem, abriram o placar com Walcott no começo da primeira etapa, mas acabaram sendo desestabilizados após o zagueiro Koscielny ser expulso depois de reclamar por conta de uma duvidosa marcação de pênalti, no começo da segunda etapa. Na cobrança, Lewandowski marcou e Robben, Douglas Costa e Vidal, duas vezes, completaram a goleada.

Classificado, o Gigante da Baviera aguarda, agora, o complemento das oitavas de final e a realização de um sorteio para conhecer o seu adversário da próxima fase. Enquanto esperam, os bávaros focam no Campeonato Alemão, competição na qual aparecem na liderança, com 56 pontos, e pela qual entram em campo no próximo sábado, em casa, contra o Frankfurt.

Sem conseguir operar o “milagre” da classificação, a equipe londrina perdeu a oportunidade de reverter a situação complicada na temporada. Em má fase no Campeonato Inglês, torneio no qual aparece na quinta colocação, com 50 pontos e fora da zona de classificação para a próxima edição da Champions, o time de Arsene Wenger volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o modesto Lincoln, pela Copa da Inglaterra.

Começo organizado e esperança ao Emirates

O jogo, que foi interrompido logo no primeiro minuto para que fossem retirados os pedaços de papéis do grama dodo Emirates Stadium, começou com o Arsenal indo em busca de reverter a desvantagem homérica. Apoiado pela torcida, o time da casa se projetou ao ataque e já emendou boas chances, aos 10, quando o atacante Theo Walcott saiu na cara do goleiro Manuel Neuer, que conseguiu afastar o perigo, e aos 12 minutos, com o centroavante Olivier Giroud carimbando a trave de cabeça.

Melhor no duelo, o Arsenal conseguiu marcar um dos quatro gols necessários para se classificar nas quartas da Champions, aos 19 minutos, contando com falha de Neuer. Walcott recebeu na direita e praticamente sem ângulo chutou de perna direita; faltou um pouco de reflexo para o goleiro dos bávaros, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Depois de os Gunners abrirem a contagem, o jogo esfriou, mas foi o time alemão que voltou a desequilibrar e quase empatou no final da primeira etapa. Aos 37 minutos, o camisa 10 Arjen Robben descolou lindo passe para Robert Lewandowski, mas o centroavante polonês, sozinho dentro da área, pegou mal na bola e mandou para fora.

Pênalti, expulsão duvidosa e nova goleada alemã

Se pequena, a esperança do Arsenal de se classificar se rebaixou a zero logo na volta do intervalo. Aos sete minutos do segundo tempo, além de receber cartão amarelo depois de cometer um pênalti duvidoso em cima de Lewandowski, o zagueiro Laurent Koscielny reclamou de mais com o juiz e acabou recebendo a segunda advertência, sendo expulso do jogo. O camisa 9 polonês sofreu e ele mesmo converteu a cobrança, deslocando o goleiro Ospina para deixar tudo igual.

O drama do time da casa conseguiu ficar ainda pior. Aproveitando muito bem a vantagem numérica, o Bayern não só virou o jogo como tratou de decretar mais uma goleada. Tudo começou com Robben saindo na cara do goleiro e finalizando com classe para fazer o 2 a 1, aos 22 minutos. Em seguida, aos 32, foi a vez do brasileiro Douglas Costa puxar belo contra-ataque e chutar cruzado, da entrada da área para deixar o dele.

Cirúrgicos e com uma posse de bola extremamente dominante, os bávaros conseguiram repetir o placar da partida do duelo de ida. Duas vezes seguidas, aos 34 e aos 38, Vidal balançou as redes, primeiro aproveitando saída de bola errada dos ingleses e depois recebendo passe de Douglas Costa e finalizando sem goleiro para dar números finais ao confronto.