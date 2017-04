Atlético de Madrid recebe sensação Leicester no jogo de ida das quartas

A quarta-feira de Liga dos Campeões reservará um grande confronto na cidade de Madri. Atual vice-campeão do torneio continental, o Atlético de Madrid recebe o Leicester, sensação inglesa nas últimas duas temporadas, no Estádio Vicente Calderón, em confronto marcado para as 15h45(de Brasília). O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da competição europeia.

Na fase anterior, os Colchoneros eliminaram sem maiores sustos o Bayer Leverkusen, com um triunfo por 4 a 2 fora de casa e um empate sem gols na Espanha. Já o campeão inglês, que disputa pela primeira vez as fases decisivas do torneio, eliminou o Sevilla, outro espanhol, ganhando por 2 a 0 em casa após derrota por 2 a 1 como visitante.

O Leicester vive uma temporada de altos e baixos. O time que vem brilhando na Liga dos Campeões é o mesmo que faz uma campanha irregular no Campeonato Inglês, chegando até a ser ameaçado pela zona de rebaixamento em alguns momentos.

Apesar da irregularidade do adversário, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, pediu atenção ao time, já que os ingleses vem fazendo uma grande Liga dos Campeões.

“O que importa é que vamos enfrentar o Leicester da Liga dos Campeões e posso assegurar que esse vem fazendo muito bonito. Precisamos estar com o sinal de alerta bem ligado”, disse o treinador argentino.

Os duelos de volta referentes aos jogos desta quarta-feira acontecerão já na próxima semana, mais precisamente na terça-feira, dia 18 de abril. O Real Madrid é o atual campeão, tendo vencido na final da edição passada o Atlético de Madrid, nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID-ESP X LEICESTER-ING

Local: Estádio Vicente Calderón, em Madri (ESP)

Data: 12 de abril de 2017, quarta-feira

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Jonas Eriksson (Suécia)

Assistentes: Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark (ambos da Suécia)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Juanfran, Savic, Godín e Filipe Luís; Gabi, Saúl Ñíguez, Koke e Carrasco; Fernando Torres e Griezmann

Técnico: Diego Simeone

LEICESTER: Schmeichel; Danny Simpson, Robert Huth, Yohan Benalouane e Christian Fuchs; Wilfred Ndidi(Andy King), Drinkwater, Albrighton e Mahrez; Vardy e Okazaki

Técnico: Craig Shakespeare