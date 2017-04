Atingido após explosão, zagueiro Bartra passa por cirurgia no pulso

O zagueiro espanhol Marc Bartra teve que passar por uma cirurgia no pulso, após explosão que atingiu o ônibus do Borussia Dortmund, na tarde desta terça-feira. A informação é do jornal espanhol AS, que ouviu fontes ligadas ao jogador.

O zagueiro espanhol foi o único atleta ferido na explosão, sofrendo cortes nos braços e pulsos. O Borussia Dortmund havia informado, por meio de sua rede social oficial, que o jogador foi atingido após a explosão e levado imediatamente ao hospital mais próximo. O jogador, apesar da operação, não corre risco de vida.

Ao jornal suíço Blick Sport, o goleiro Roman Burki, do Dortmund, contou que estava ao lado de Bartra no momento da confusão.

“Eu estava sentado junto ao Bartra na fila única do ônibus. Os cristais que caíram do vidro quebrado provocaram as feridas. Após as explosões, todos saímos do ônibus, e não sabíamos o que fazer”, afirmou Burki.

Momentos antes da partida entre Borussia Dortmund e Monaco, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, três explosões atingiram o ônibus do time alemão, que partia rumo ao estádio Signal Iduna Park.

A policia local investiga as explosões e ainda não afirmou se os ataques são considerados terroristas. A partida entre alemães e franceses foi adiada para esta quarta-feira, às 13h45 (de Brasília), no estádio dos auri-negros.