Apesar da vitória, Guardiola critica pouca participação da torcida na Champions

A vitória maiúscula por 4 a 0 diante do Borussia Moechengladbach, pela estreia do Manchester City na Liga dos Campeões, não foi somente alegria, pelo menos não para Pep Guardiola. O novo treinador do time inglês criticou o fato de os torcedores não terem lotado o estádio Etihad na partida desta quarta-feira e pediu para que eles sejam mais participativos no torneio europeu.

“Nossos seguidores têm que saber que jogamos para eles. É nosso trabalho, mas sem os torcedores não há razão nenhuma para estarmos aqui. Precisamos deles na Champions League. No Campeonato Inglês, eles vêm, na Champions, não”, declarou em entrevista coletiva.

As queixas do treinador se deram pelo fato de apenas 30 mil dos 53 mil lugares do estádio estarem ocupados. Rigoroso em identificar a importância dos fãs para o tão sonhado título na competição continental, Guardiola espera que a adesão dos torcedores seja maior nos próximos compromissos em casa pela fase de grupos.

“São necessários para competirmos com os melhores do mundo. Com sorte, isso não se repetirá diante do Barcelona e do Celtic, mas acredito que era um bom dia para estarmos com nossos torcedores”, completou.

A ‘bronca’ do comandante ainda terá que esperar mais duas rodada do Grupo D para saber se surtiu algum efeito. Isso porque o os Citzens viajam à Escócia para enfrentar o Celtic, no dia 28 de setembro, e à Espanha para duelar com o Barcelona, no dia 19 de outubro, e só voltam a atuar em solo inglês no dia 1 de novembro, diante dos catalães.

