Alex Ferguson afirma que domínio espanhol no futebol europeu irá acabar

Real Madrid e Barcelona venceram as últimas três Ligas dos Campeões, sendo que nas temporadas de 2015/16 e 2013/14 as duas equipes finalistas eram espanholas. Além disso, equipes da Espanha venceram a Champions League seis vezes nas últimas 11 edições e nas últimas seis edições, pelo menos, dois times do Campeonato Espanhol estavam nas semifinais. Apesar desse cenário de domínio, Sir Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United, acredita no fim do clico vitorioso dos espanhóis.

“O sucesso é cíclico. Se você pensar sobre a década de 90, era o Milan. Nos anos 70, o Ajax e Bayern de Munique. Nos anos 80 o Liverpool. Então, os ingleses tiveram um bom momento, há seis anos, com três equipes nas semifinais. Nós (Manchester United) estivemos em três finais em quatro anos”, declarou Ferguson à ESPN norte-americano. “O momento, o ciclo é dos times espanhóis. Eles são os melhores e é por isso que eles estão ganhando, mas isso pode e vai mudar”.

O ex-técnico, que venceu 13 vezes o Campeonato Inglês e duas vezes a Liga dos Campeões, ainda esclareceu qual será o momento em que Barcelona e Real Madrid irão perder o seu domínio sobre o futebol europeu.

“O domínio é espanhol, não há dúvidas disso, mas Cristiano Ronaldo está envelhecendo, Messi está ficando velho, eles conseguirão substituir esses jogadores? Acho que o ciclo vai mudar”, afirmou Alex Ferguson, que se aposentou na temporada 2012/13.

O ex-comandante escocês, 75 anos, não declarou qual deverá ser a próxima equipe ou o próximo país a dominar a Europa, contudo um dos fortes candidatos é o futebol inglês, que cada vez mais vem investindo em mais jogadores de alto nível e treinadores renovados, como Pep Guardiola, José Mourinho e Jurgen Klopp.