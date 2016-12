Roma vence o Chievo no Olímpico e se mantém na caça à Juventus

A Roma conquistou uma importante vitória nesta quinta-feira ao bater o Chievo Verona por 3 a 1, no estádio Olímpico, mantendo a caça à líder Juventus no Campeonato Italiano. O destaque da partida foi o atacante El Shaarawy, autor de um belo gol de falta e de uma assistência para Dzeko completar a virada após De Guzman abrir o placar aos visitantes. Nos acréscimos, Perotti, de pênalti, fechou o placar.

Bem postado no campo de defesa, o Chievo conseguiu sair na frente aos 37 minutos da etapa inicial em um vacilo dos romanos. Após cruzamento pela direita, De Guzman foi mais rápido que Bruno Peres para cabecear de peixinho e vencer o goleiro Szczesny. Ainda antes do intervalo, no entanto, El Shaaraqy fez belo gol de falta e deixou tudo igual.

Na etapa final, a Roma passou a pressionar a todo momento, sem dar descanso para os visitantes. O volume de jogo foi tamanho que, aos sete minutos, Dzeko aproveitou uma bola que rodou toda a área do adversário para empurrar à rede, quase dentro da pequena área. Com a vantagem, os donos da casa administraram bem e conseguiram o gol de pênalti com Perotti, nos acréscimos, para ampliar.

Com o resultado, a Roma chegou aos 38 pontos, quatro a menos que a Juve, que só entra em campo nesta rodada no dia 8 de fevereiro, contra o Crotone, já que disputa a Supercopa da Itália contra o Milan, no Qatar, nesta sexta-feira.

A boa notícia para a equipe foi o empate por 3 a 3 do Napoli com a Fiorentina, fora de casa, deixando o time do Sul da Itália com 35 pontos. O cenário para os napolitanos, por sinal, poderia ser ainda pior não fosse um pênalti polêmico marcado sobre Mertens, marcado no último lance da partida e convertido por Gabbiadini. Insigne e o próprio Mertens marcaram os outros gols do Napoli, enquanto Bernadeschi, duas vezes, e Zárate anotaram para a Viola.

Confira abaixo os resultados desta quinta no Campeonato Italiano:

Cagliari 4 x 3 Sassuolo

Fiorentina 3 x 3 SSC Napoli

Roma 3 x 1 ChievoVerona

Sampdoria 0 x 0 Udinese

Torino 1 x 0 Genoa

Palermo 1 x 1 Pescara