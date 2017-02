Roma goleia a Fiorentina e reassume a vice-liderança do Campeonato Italiano

Jogando em casa, a Roma goleou a Fiorentina, nesta terça-feira, por 4 a 0, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, e equipe da capital foi a 50 pontos e reassumiu a vice-liderança, ficando quatro pontos atrás da Juventus, que tem um jogo a menos. Já o time de Florença permanece com 37 pontos, mas cai para a oitava colocação.

Apesar da maior posse de bola da equipe da casa (57%), principalmente porque a Viola jogou muito recuada, o primeiro tempo da partida foi muito equilibrado, com o número de finalizações praticamente igual.

A primeira grande chance de gol no jogo veio aos 14 minutos. Gonzalo Perez, zagueiro da equipe visitante, fez um lançamento da defesa e encontrou Federico Chiesa, que saiu atrás da defesa da Roma. O meia-direita arrancou e tentou encobrir o goleiro Szczesny, entretanto o zagueiro Fazio fez o corte antes da bola entrar no gol.

A melhor chance da equipe comandada por Luciano Spalletti antes do gol foi criada por Nainggolan. O meio-campista belga cruzou para Bruno Peres, mas o brasileiro, que estava livre na cara do gol, cabeceou muito mal.

A equipe da capital italiana abriu o placar aos 39 minutos. Da intermediária, De Rossi lançou para Dzeko, que recebeu a bola na linha da grande área. O atacante bósnio dominou a bola no peito, esperou a bola quicar e chutou no canto esquerdo do goleiro.

A Roma dominou o segundo tempo e ampliou sua vantagem aos 13 minutos da segunda etapa. Em cobrança de falta batido pelo lado direito, De Rossi cobrou com perfeição, o zagueiro Fazio subiu muito bem e mandou a bola, que tocou na trave antes de entrar, no canto direito do gol.

A equipe da casa matou a partida aos 30 minutos. Após um chutão, De Rossi lançou da intermediária do campo de defesa para Strootman, que levantou a bola para Nainggolan, que estava entrando na área. O meia belga dominou e chutou rasteiro sem chances para o goleiro.

O quarto gol dos mandantes veio aos 40 minutos do segundo tempo. A defesa recuou mal a bola e Dzeko roubou a bola e saiu cara a cara com o goleiro. O atacante da seleção da Bósnia tocou com classe na saída do goleiro e definiu o placar.