Roma encara a embalada Fiorentina em busca da vice-liderança do Italiano

A Roma ainda sonha com o título do Campeonato Italiano mesmo a sete pontos atrás da líder Juventus. Para piorar, a equipe da capital foi ultrapassada pelo Napoli, mas pode reassumir a vice-liderança nesta terça-feira, contra a Fiorentina, no estádio Olímpico, às 17h45 (de Brasília), em jogo que fecha a 23ª rodada do torneio.

A Roma se distanciou da líder ao ser derrotado na rodada passada pela Sampdoria. Desta vez, os romanos terão pela frente um adversário em um bom momento, já que a Fiorentina não perde há seis rodadas e quer se aproximar da zona de classificação para a Liga Europa.

“A vitória é o único resultado que nos importa. Queremos voltar à vice-liderança, mas teremos um jogo complicado contra a Fiorentina. Eles estão em um momento muito bom”, disse o atacante El Shaarawy.

Confira os resultados das outras partidas válidas pela 23ª rodada do Campeonato Italiano:

Bologna 1 x 7 Napoli

Milan 0 x 1 Sampdoria

Atalanta 2 x 0 Cagliari

Empoli 1 x 1 Torino

Genoa 0 x 1 Sassuolo

Pescara 2 x 6 Lazio

Chievo 0 x 0 Udinese

Palermo 1 x 0 Crotone

Juventus 1 x 0 Internazionale