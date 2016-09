Milan marca no fim, bate Sampdoria e volta a vencer no Italiano

Next

O Milan voltou a vencer na temporada 2016/2017. Após duas derrotas seguidas, os comandados de Vincenzo Montella fizeram 1 a 0 na Sampdoria, nesta sexta-feira, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Italiano.

Depois de duas derrotas seguidas, o Milan precisava de um bom resultado para reagir no Nacional. A Sampdoria, por sua vez, buscava reação após derrota para a Roma, na última rodada. Em jogo fraco, gol de Bacca, que veio do banco, no fim da partida, definiu o resultado.

Na próxima rodada, os milaneses recebem a Lazio, no San Siro, na próxima terça-feira. A equipe de Genova, por sua vez, vai a Bologna encarar o clube da casa.

O jogo – O primeiro tempo não começou em ritmo intenso, mas a Sampdoria teve boa chance aos 5, quando Barreto finalizou de dentro da área, mas a bola passou ao lado da trave. Jogando em casa, a equipe de Genova tentava se impor. Aos 11, Silvestre teve chance de cabeça, mas arrematou por cima do gol.

As chances do Milan na primeira etapa aconteceram a partir dos 25, quando Montolivo bateu por cima. Quatro minutos depois, Lapadula também isolou. Sem grandes oportunidades de ambos os lados, a partida foi para o intervalo com placar de 0 a 0.

Na segunda etapa, a partida seguiu em ritmo lento. Aos 13, Suso teve a primeira boa chance dos rubro-negros, mas o goleiro Viviano salvou a Sampdoria. Após alguns minutos de ritmo lento, o Milan voltou a criar uma boa chance. Aos 27, o colombiano Bacca exigiu bela defesa de Viviano, em bola que ainda bateu na trave.

Tentando responder, os donos da casa também acertaram a trave, aos 34. Muriel finalizou, Donnarumma desviou e a bola pegou no poste. Quando parecia que a partida terminaria sem gols, os visitantes abriram o placar. Aos 40, Suso fez o passe e Bacca colocou no canto direito de Viviano: 1 a 0.

Com pouco tempo para buscar o empate, a Sampdoria não conseguiu pressionar os rubro-negros e, com isso, a equipe de Montella segurou o resultado e somou pontos importantes, na busca por um lugar melhor na tabela do Italiano.

