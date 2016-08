Juventus vence clássico contra a Lazio e já lidera o Campeonato Italiano

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Neste sábado, Lazio e Juventus protagonizaram o clássico que abriu a segunda rodada do Campeonato Italiano. Atual pentacampeã, a equipe de Turim levou a melhor no duelo travado no estádio Olímpico de Roma, vencendo o time da casa por 1 a 0, com gol de Khedira.

Brigando para manter os 100% de aproveitamento no torneio, as duas equipes conseguiram desenvolver seu estilo de jogo e souberam lidar com a pressão adversária. Com boas atuações dos brasileiros Dani Alves, pela Juve, e Felipe Anderson, pela Lazio, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e não houve um time que se sobressaiu ou dominou o jogo.

Já na segunda etapa ficou clara a predominância da atual campeã. Muito mais agressiva, a equipe de Turim, com um meio de campo mais consistente, criou mais e conseguiu os três pontos com Khedira. Com o resultado, a Juve já ocupa a primeira colocação do torneio, com duas vitórias em dois jogos.

Na próxima rodada, o time comandado por Massimiliano Allegri recebe o Sassuolo, no domingo. Já a Lazio encara o Chievo, porém, na condição de visitante.

O jogo – Apesar de a Lazio ter dado o chute inicial, foi a Juventus quem trouxe o primeiro lance de perigo à partida. Aos nove minutos, Dybala aproveitou a sobra de Alex Sandro e cabeceou forte, mas Marchetti conseguiu ótima defesa.

Aos 19 minutos, a Juve teve boa chance de arrancar o primeiro tento. Após falta em cima de Dybala, Radu recebeu o cartão amarelo e Dani Alves se preparou para cobrar. O brasileiro até bateu bem, mas o lance foi freado pela barreira, que afastou o perigo.

Apostando no contra-ataque, a Lazio quase abriu o placar aos 23 minutos. Felipe Anderson se infiltrou pela direita e conseguiu o cruzamento. A bola passou por Buffon que, mal posicionado, não conseguiu segurar. O gol era quase certo, mas Benatia se adiantou e conseguiu cortar a jogada.

Nos minutos finais do primeiro tempo, a equipe da casa pressionou bastante os visitantes. A Lazio buscou manter a bola no campo de ataque adversário, apostando em cruzamentos e infiltrações, porém, quase sempre desarmadas. Apesar de ter chegado à meta com mais perigo, a Juve conseguiu, apenas, tentativas frustradas de conversão.

A equipe de Turim voltou muito mais forte para a segunda etapa. Mantendo a posse de bola, criou muito mais que a Lazio, assustando a torcida da casa em diversos momentos.

Aos 20 minutos, toda da pressão da Velha Senhora, finalmente, teve efeito. Após receber bom passe de Dybala, Khedira se aproveitou de falha da zaga, dominou dentro da área e chutou no canto oposto do goleiro, definindo o placar para a Juve.

Apesar das incisivas tentativas da Lazio, a Juventus soube administrar o resultado favorável. Aos 40, com extrema segurança, o experiente Buffon caiu para fazer boa defesa do chute forte de Parolo, acabando com qualquer chance de empate para os mandantes.

