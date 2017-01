Juventus tenta manter embalo contra a Fiorentina

Florença (Itália) – A Juventus embalou no Campeonato Italiano e abriu distância na liderança. Para não deixar os rivais se aproximarem, a Vecchia Senhora busca a quinta vitória seguida na competição neste domingo, contra a Fiorentina, em Florença.

Vice-líder do Calcio, a Roma tenta não se afastar da briga pelo título. No entanto, a equipe da capital terá compromisso difícil, contra a Udinese, fora de casa. Além de ter quatro pontos a menos do que a Juventus, o time da capital tem um jogo a mais do que os líderes do campeonato.

Quem terá vida teoricamente menos complicada é o Napoli, terceiro colocado. A equipe encara o lanterna Pescara, no San Paolo.

Na luta para entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões, Lazio e Milan. Enquanto a equipe da capital terá pela frente a surpreendente Atalanta, no Olímpico, os rossoneros vão até Turim para enfrentar o Torino. No meio da semana, pela Copa da Itália, o Milan venceu o time de Turim por 2 a 1.

Confira os jogos da rodada:

Domingo (15/01)

Cagliari x Genoa

Lazio x Atalanta

Napoli x Pescara

Sampdoria x Empoli

Sassuolo x Palermo

Udinese x Roma

Fiorentina x Juventus

Segunda-feira (16/01)

Torino x Milan