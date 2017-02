Juventus tenta aumentar sua liderança antes da volta da Liga dos Campeões

Dois jogos reprogramados da 18ª rodada do Campeonato Italiano movimentam a quarta-feira pela competição. A líder Juventus, que tem 54 pontos, tenta fazer uma nova vítima fora de casa, mais precisamente no Estádio Ezio Scida, na cidade de Crotone, às 15h (de Brasília). A Velha Senhora, em um verdadeiro choque de opostos, vai medir forças com o Crotone. Ganhar não deverá ser problema para o atual pentacampeão. Isso porque os anfitriões aparecem na zona de rebaixamento com apenas 13 pontos conquistados.

A Juventus vem de sequência de quatro vitórias consecutivas, sendo a última sobre a Internazionale por 1 a 0 no último domingo. O autor do gol foi o colombiano Cuadrado. Já o Crotone perdeu para o Palermo fora de casa na última rodada do italiano.

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, destacou a importância do jogo.

“Trata-se de um confronto muito importante, pois, a partir da próxima semana, voltamos a dividir as nossas atenções com a Liga dos Campeões da Europa e temos que estar tranquilos no Campeonato Italiano. Ganhando, vamos conseguir ampliar a nossa vantagem na liderança e poderemos jogar as próximas partidas sem que a bola pese tanto em nossos pés. Respeitamos o Crotone, mas precisamos de um bom resultado”, disse Allegri.

Um pouco mais tarde, às 17h45 (de Brasília), o Milan vai ao Estádio Renato Dall’ara, em Bolonha, medir forças com o Bologna. Os rossoneros somam 37 pontos e terão a oportunidade, em caso de triunfo, de encostarem na zona de classificação para a próxima Liga Europa. Os anfitriões somam 27 pontos e perambulam na parte intermediária da tabela de classificação, porém, precisam dar uma satisfação a seus torcedores após a humilhante goleada de 7 a 1 sofrida para o Napoli, no fim de semana, em casa.

Confira os jogos:

15h Crotone x Juventus

17h45 Bologna x Milan