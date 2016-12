Em noite de homenagem a Adriano, Inter bate Lazio e cola nos líderes

Em uma noite que contou com a presença de gala de Adriano Imperador, a Internazionale fez valer a visita do ídolo e venceu a Lazio por 3 a 0, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Contando com gols da dupla argentina Banega e Icardi, que balançou a rede duas vezes, o time de Milão conseguiu uma importante vitória rumo à recuperação na Série A, a quarta consecutiva na competição.

Com o resultado, a Inter chegou a 30 pontos e segue próxima às zonas de classificação para torneios europeus. Já o time da capital italiana, apesar da derrota, se mantém ocupando vaga para próxima edição da Liga Europa.

A partida do Giuseppe Meazza ainda contou com uma ilustre presença. O brasileiro Adriano entrou no gramado minutos antes do apito inicial e foi homenageado pelo clube neurazzuri. Ele recebeu um pequeno troféu com um pedaço da camisa da Inter, seu nome e o número 10, com o qual eternizou o apelido de Imperador.

Outro destaque da noite, além da atuação dos anfitriões, ficou por conta da breve participação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. O atacante ex-Santos, que tem a saída por empréstimo especulada por conta da falta de oportunidades de jogo, entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo. Porém, o brasileiro pouco pôde apresentar e passou em branco.

Pela próxima rodada, que tem seus compromissos marcados apenas para depois do réveillon, a Internazionale vai à Údine visitar a Udinese, no dia 8 de janeiro. No mesmo dia, a Lazio recebe o Crotone no estádio Olímpico de Roma.

O jogo – Apesar das emoções do pré-jogo, o duelo começou muito abaixo das expectativas e aquém do nível de futebol apresentado pelo próprio Adriano. A melhor chance só foi sair aos 26 minutos, justamente quando um jogador brasileiro da Lazio quase marcou. Em boa jogada individual, Felipe Anderson invadiu a área e mandou a bomba, mas a bola explodiu na zaga.

Se a primeira etapa foi morna, o segundo tempo tratou de começar muito agitado e com os donos da casa apresentando um futebol muito diferente dos 45 minutos iniciais. Mais agressivo ofensivamente, o time de Milão já emendou algumas boas chegadas ao ataque e, finalmente, abriu o placar aos nove minutos, com gol de Éver Banega. O meia argentino resolveu emendar de fora da área e fez um golaço.

A intensidade neurazzuri se manteve e, para delírio da torcida, o segundo gol demorou apenas dois minutos para acontecer. O também argentino Mauro Icardi recebeu belo cruzamento de D’ambrosio e superou o goleiro de cabeça.

Completamente dominado, a Lazio pouco pôde fazer para reverter o resultado e ainda recebeu o golpe de misericórdia, aos 21 minutos. Em nova participação da dupla argentina, Banega rolou para Icardi em cobrança de falta e o camisa 9 bateu de primeira. A bola ainda resvalou em algumas pernas no meio do caminho e nas luvas do goleiro Marchetti antes cruzar a linha. Este foi o 14º gol do jovem centroavante em 17 partidas. Icardi ainda carimbou o travessão aos 35 minutos, aproveitando uma bola que sobrada próxima à pequena área.

Insatisfeito na Itália por conta de uma série de jogos em que amargou o banco de reservas, o Gabigol, teve uma oportunidade e entrou em campo aos 41 minutos. O atacante tentou mostrar serviço, tentou partir para cima da marcação em alguns momentos, mas acabou tendo pouco tempo e saiu sem dar um chute sequer.