Depois de estreia com derrota, Inter e Palermo apenas empatam no San Siro

Neste domingo, a Internazionale teve uma segunda chance para pontuar no Campeonato Italiano. Jogando em casa, no San Siro, ficou apenas no empate por 1 a 1 com Palermo, pela segunda rodada do torneio. Apesar de ter rendido um ponto, o primeiro das duas equipes nesta edição da competição, o resultado teve gosto de derrota para os donos da casa.

Precisando vencer para criar alguma reação depois de uma estreia com derrota por 2 a 0 contra o Chievo, a Inter de Milão apostou na posse de bola e não levou sustos, pelo menos na primeira metade do jogo. Já o Palermo, que também estreou com derrota por 1 a 0, contra o Sassuolo, em casa, preferiu arriscar com contra-ataques rápidos na casa do adversário.

O Palermo conseguiu a vantagem no placar com Rispoli, já no segundo tempo. Icardi até empatou para a Inter de Milão, mas o esforço não foi o suficiente para garantir os três pontos em casa. Na próxima rodada, a Internazionale visita o Pescara, no domingo. Já o Palermo, em casa, joga contra o Napoli.

O jogo – O primeiro tempo da partida foi muito equilibrado. As duas equipes brigaram para manter a posse e criar jogadas ofensivas, principalmente pela necessidade de pontuar. Os dois times apostaram em passes rápidos e lançamentos para tentar chegar à meta adversária.

A primeira boa oportunidade do jogo favoreceu o Palermo: aos sete minutos, Edoardo Goldaniga recebeu boa bola dentro da área, perto do gol. Entretanto, com a pontaria um tanto falha, desperdiçou a chance e mandou para fora, longe da trave esquerda.

Aos 32, o brasileiro naturalizado italiano Eder arriscou forte de fora da área, após receber passe preciso de Medel. Apesar do bom posicionamento do atacante, a finalização foi bloqueada por um dos zagueiros adversários. Três minutos depois, foi a vez de Miranda desperdiçar o gol para o time de Milão. Do centro da área, pulou alto e cabeceou após escanteio cobrado por Banega, mas mandou para fora, pelo lado esquerdo da meta.

Junto com a segunda etapa veio, também, mais vontade por parte das duas equipes. Aos três minutos, Andrea Rispoli arriscou um chute de fora da área, de mal jeito. A bola ainda desviou na perna de um jogador da Inter, mas entrou no canto esquerdo do gol, colocando o Palermo à frente na disputa.

Decidida a reagir, a equipe da casa começou a arriscar mais. D’Ambrosio quase empatou aos 17 minutos, quando recebeu passe rasteiro fora da área e finalizou forte no canto direito. Apesar do bom lance, o goleiro Josip Posavec exibiu todo o seu reflexo e, em excelente defesa, salvou o Palermo de perder a vantagem.

Aos 27, entretanto, o arqueiro não teve a mesma sorte. Mauro Icardi pulou mais alto e cabeceou o cruzamento perfeito de Candreva, mandando a bola para o fundo das redes, à esquerda, e empatando para a Inter de Milão. Posavec não teve a mínima chance de defesa.

O jogo seguiu em equilíbrio até o apito final. Determinadas a não levarem um segundo gol, as duas equipes fecharam a zaga para manter o resultado. Apesar de continuarem insistindo rumo à meta adversária, a defesa dos dois times atuou com cautela, freando toda e qualquer possibilidade de aproximação.

