Dani Alves e Alex Sandro aparecem na seleção dos mais bem pagos da Itália

Nesta quarta-feira, o jornal italiano Gazzetta dello Sport divulgou a tradicional lista dos atletas com maiores salários no Campeonato Italiano. O principal destaque ficou por conta de Gonzalo Higuaín, que deixou o Napoli para se juntar á Juventus e passou a ser o jogador mais bem pago anualmente no país.

Caso o critério para os 11 melhores jogadores da competição fosse a quantia recebida, dois brasileiros seriam os latereis da lista: Daniel Alves, pelo lado direito, e Alex Sandro, na esquerda, e a Velha Senhora seria a equipe com mais nomes na escalação.

Além da seleção, a Juventus domina a lista como um todo, com uma folha salarial de € 145 milhões (R$ 520,5 milhões).

