Com gol no fim, Milan vence o Cagliari e assume a quinta colocação do Italiano

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan conseguiu uma vitória sofrida sobre o Cagliari pelo placar de 1 a 0. Jogando no San Siro, o time comandado por Vicenzo Montella conseguiu terminar o jogo com mais posse de bola (56%) e finalizações (29 contra sete), entretanto não foi eficiente nos seus chutes e só mandou quatro bolas na direção do gol.

O Milan foi dominou a maior parte do primeiro tempo e pressionou o Cagliari desde o começo da partida. O time rossonero manteve a posse de bola e sempre buscou jogadas pelas laterais, enquanto o seu adversário optou por um jogo mais defensivo e com contra-ataques. Apesar do volume de jogo, a maioria dos chutes foram fora do gol ou bloqueados pelos defensores.

Logo no início do tempo, o meia Suso arrancou no lado direito do campo e cortou para o meio antes de dar o passe para o colombiano Carlos Bacca, que fez o pivô, girou e arrematou perto da trave do goleiro Rafael.

Em um dos raros ataques do Cagliari, Mauricio Isla cruzou para o meio da área, mas o cruzamento foi desviado e o jovem goleiro Donnarumma pegou a bola com tranquilidade.

A outra grande chance dos visitantes foi quando Abate, que depois saiu lesionado e deu lugar para Luca Antonelli, estava fora de campo sendo atendido. Após troca rápida de passes, o atacante Marco Sau chutou de fora da área e forçou Donnarumma fazer uma bela defesa com uma mão.

O segundo tempo também teve o Milan com mais posse de bolas e finalizações, contudo o time da casa encontrou algumas dificuldades para criar boas jogadas e só conseguiu o gol da vitória nos últimos minutos. Já os visitantes mantiveram a sua estratégia e até chegaram a comemorar o gol, mas o lance foi anulado.

Após Daniele Dessena mandar uma bola na trave, os Rossoneros responderam com dois bons ataques. O primeiro armado por Suso e encerrado com uma finalização de Niang após Bacca errar a cabeçada e a segunda com uma finalização de Carlos Bacca.

O gol da vitória veio aos 43 do segundo tempo. Em um belo cruzamento da ponta direita, Lapadula fez o giro e chutou travado. No rebote, o próprio Lapadula conseguiu passar a bola para Bacca, que recebeu a bola na pequena área e fez um belo chute cruzado na saída do goleiro.

No final dos acréscimos, o Milan conseguiu lançar a bola para Bacca, que recebeu a bola na intermediária e ia sozinho em direção ao gol. Bruno Alves errou o desarme e cometeu a falta logo em seguida. O juiz assinalou a falta na entrada da área e deu o cartão vermelho para o atleta do Cagliari.

Com o resultado, o Milan vai a 36 pontos, assume a quinta posição da Atalanta e ainda entra na zona de classificação para a Liga Europa – a equipe de Silvio Berlusconi tem uma partida a menos no Campeonato Italiano. Já o Cagliari permanece na 14ª posição com 23 pontos.