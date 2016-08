Cautelosos, clubes italianos fazem contratos com cláusula ‘anti-Juventus’

Depois de sofrerem grandes perdas nesta janela de transferências para a principal rival na Itália, Inter de Milão e Napoli querem evitar que os seus principais jogadores sejam comprados pela Juventus. Com isso em mente, os clubes passaram a inserir nos contratos com atletas cláusulas que impeçam a ida deles para Turim.

Recentemente, a Velha Senhora adquiriu Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain, estrelas da Roma e do Napoli, respectivamente. Para evitar o fortalecimento de uma rival local, ao mesmo tempo em que são enfraquecidos, os clubes criaram a estratégia de se proteger proibindo por contrato que os jogadores aceitem valores vindo da atual campeã italiana.

A cláusula ‘anti-Juventus’ seria ativada quando não houvesse nenhum interesse de times estrangeiros na contratação dos jogadores em questão, de acordo com o jornal Gazzetta Dello Sport. Em Nápoles, alguns jogadores já passaram a ter estipulações que as multas de rescisão só podem ser pagas por times estrangeiros, como são os casos de Kalidou Koulibaly – com multa de €70 milhões (R$252,8 milhões) –, Elseid Hysaj – com multa de €40 milhões (R$144,5 milhões) – e Piotr Zielinski – com multa de €65 milhões (R$235 milhões).

Mauro Icardi, da Inter, é outro que deve ter de lidar com essa questão em breve. Prestes a renegociar o seu contrato com o clube, o atacante argentino terá que concordar que a sua multa de rescisão, no valor de €110 milhões (R$397 milhões), só poderá ser ativada por equipes que não sejam italianas.

