Watford marca dois no final e United perde a segunda seguida no Inglês

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

Depois da dolorida derrota em casa no clássico contra o City, o Manchester United não conseguiu se recuperar e caiu novamente, dessa vez diante do Watford, por 3 a 1, no estádio Vicarage Road neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

Jogando em casa, o Watford quis mostrar toda a sua força e atacou desde os primeiros minutos. Os mandantes não se deixaram intimidar pelo elenco de peso dos red devils, que conta com Ibrahimovic, Pogba e Rooney, entre outros grandes nomes do futebol europeu, e abriram o placar ainda no primeiro tempo.

Com a vantagem, a equipe buscou manter a posse e apenas administrar o resultado, mas o jovem atacante Rashford encontrou espaço e empatou para os visitantes. O esforço, entretanto, não foi suficiente para frear os donos da casa. O colombiano Zuñiga, que lesionou Neymar nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, havia acabado de substituir Capoue e com apenas um minuto em campo fez o segundo para os anfitriões. Para coroar a vitória, Deeney ampliou com um pênalti convertido já nos acréscimos.

Na próxima rodada, a equipe de José Mourinho recebe o atual campeão Leicester no Old Trafford. Já o Watford joga fora de casa contra o Burnley.

O jogo – A primeira grande oportunidade da partida veio aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro do United, De Gea, e o lateral direito Smalling se atrapalharam dentro da área. Nenhum dos dois conseguiu o domínio e a bola sobrou para Ighalo que, completamente livre e de frente para o gol, errou o alvo e desperdiçou a chance de marcar.

Com aparentes dificuldades na armação do jogo, a equipe visitante conseguiu assustar pela primeira vez aos 21 minutos, com a dupla formada por Ibrahimovic e Rashford. O jovem atacante cruzou pela direita, a bola desviou e sobrou para o sueco que, no rebote, mandou pela linha de fundo.

Aos 33 minutos, Capoue abriu o placar para o Watford. Janmaat roubou a bola de Martial e cruzou para o meio-campista que, com um chute da entrada da área, balançou as redes em seu estádio.

No segundo tempo o United se esforçou muito para tentar, ao menos, igualar o placar. O tento veio aos 17 minutos, com Rashford. Depois do cruzamento de Ibra, a bola desviou em um dos zagueiros e acabou atrapalhando o brasileiro Gomes, goleiro do Watford. A jovem promessa do Manchester agiu rápido e mandou para o fundo do gol.

Com o empate, o jogou seguiu mais equilibrado. Entretanto, aos 37 minutos da segunda etapa, o colombiano Zuñiga, que deixou Neymar de fora da semifinal do Mundial no Brasil após um golpe nas costas, marcou o segundo do Watford, deixando os três pontos mais longes ainda do United.

Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o belga Fellaini derrubou Zuñiga dentro da área. O capitão Deeney bateu o pênalti com força, deixando De Gea sem chances de defesa, e encerrou a partida com vitória para seu time.

Recomendado para você