Na véspera do dérbi, Mourinho lamenta a ausência de Aguero no City

Se fora das quatro linhas o clima que antecede o dérbi de Manchester é amistoso e descontraído, dentro de campo, no entanto, a rivalidade ainda é o assunto principal. Preocupado com o forte elenco do City, José Mourinho, treinador do United, sinalizou que a ausência do argentino Aguero dificulta as coisas para sua equipe.

“Torna tudo ainda mais difícil. O Aguero joga sempre que está disponível e, assim, sabemos a formação deles. Mas ele não irá jogar e as opções deles são formidáveis. Poderá ser o Iheanacho, o Sterling, ou até o Silva como falso 9. São tantas as opções. Temos de ir passo a passo, reduzindo a imprevisibilidade”, avisou o português. Com uma lesão muscular, o atacante argentino é desfalque certo no clássico.

Assim como Pep Guardiola, técnico do City, Mourinho elogiou o time rival e pregou respeito ao adversário, mesmo com toda a pressão do duelo. “Eles são uma boa equipe, com um bom treinador. São candidatos ao título e nós temos de respeitá-los. Sei o que os dérbis representam. Quero controlar as emoções, porque para mim é apenas uma partida contra um grande rival. Se quisermos ganhar o jogo, teremos que oferecer a melhor versão de nossas virtudes. Quando se está na fase inicial de uma temporada não há jogos mais importantes do que outros”, finalizou.

Jogando em casa, o United busca defender a invencibilidade no Campeonato Inglês. Assim como o City, tem nove pontos, com três vitórias em três jogos, mas ocupa a terceira colocação por causa do saldo de gols. A equipe de Guardiola, por sua vez, é líder da competição.

Recomendado para você