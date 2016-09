Mourinho culpa lateral Luke Shaw pela derrota diante do Watford

A derrota para o Watford por 3 a 1 ainda não foi digerida pelo técnico José Mourinho. O português admitiu ter ficado muito irritado com a atuação do Manchester United e, insatisfeito, elegeu até mesmo um culpado entre o elenco.

De acordo com o treinador, os jogadores não aprenderam a lição com a derrota no clássico contra o City e Luke Shaw, lateral esquerdo dos red devils, foi o responsável pelo gol do colombiano Camilo Zuñiga. O comandante comparou os gols levados nas duas partidas.

“Kolarov (do City) tinha a bola numa situação complicada no canto e meu jogador, ao invés de ir para cima e pressionar, decidiu dar espaço. Contra o Watford, no segundo gol, Amrabat estava na direita e meu lateral esquerdo estava a 25 metros de distância dele, ao invés de cinco. Mas mesmo que esteja a 25 metros, você precisa correr e pressionar. Mas não, ele esperou”, explicou Mourinho. “Esta é uma atitude tática, mas também mental. Em algumas semanas, tudo isso estará resolvido. É o meu trabalho”, completou.

Não satisfeito, o português ainda disparou contra a arbitragem que, segundo sua avaliação, prejudicou o time de Old Trafford. “Os erros da arbitragem não estão sob meu controle. Não posso fazer nada para melhorar isso. Não podemos controlar o juiz, nem os momentos de sorte do adversário”, finalizou.

O resultado negativo, que fecha uma sequência de três derrotas – contra Manchester City, Feyenoord (pela Liga Europa) e Watford –, deixou o United na sétima colocação do Campeonato Inglês, seis abaixo do líder City, com nove pontos. Na próxima rodada, a equipe de Mourinho recebe o Leicester, atual campeão inglês, às 8h30 (de Brasília) do sábado.

