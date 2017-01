Liverpool e United duelam pelo topo do Inglês; City entra em campo sem Jesus

O Liverpool entra em campo neste domingo de olho na liderança do Campeonato Inglês. A equipe do técnico Jurgen Klopp encara o Manchester United, no Old Trafford, em um dos maiores clássicos do país.

Os Reds não foram muito bem na última rodada e acabaram empatando em 2 a 2 com o Sunderland. Enquanto isso, os Red Devils estão embalados e querem entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Recuperado de lesão, a novidade do jogo fica por conta do meio-campista brasileiro Philippe Coutinho, que deve ser titular no duelo. “Ganhamos qualidade com a volta de Phil. Quando ele não está jogando é claro que perdemos criatividade e finalização”, afirmou Klopp.

O treinador ainda avaliou a equipe e disse que os Reds precisam ter confiança dentro de campo. “Não é estar confiante antes do jogo, é sobre ter confiança quando estiver em campo para realizar os movimentos corretos”.

Everton x Manchester City – Já o quarto colocado Manchester City, que vem tendo temporada irregular sob o comando de Pep Guardiola, terá a chance de mostrar força neste domingo. Os Citizens vão até Liverpool para enfrentar o Everton, que sonha se aproximar dos líderes.

Apesar das expectativas para a estreia de Gabriel Jesus, a torcida do City não irá ver o camisa 9 da Seleção Brasileira em campo neste domingo. O clube Inglês precisa que o Palmeiras envie alguns documentos para poder regularizar Jesus.

Se não irá contar com Gabriel Jesus, pelo menos o City terá o xerifão Vincent Kompany. O zagueiro belga se recuperou de uma série de lesões que o tirou da reta final da temporada, no último ano. Além de Kompany, o volante Fernandinho cumpre o segundo jogo de uma série de quatro partidas de suspensão e não entra em campo.