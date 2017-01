Líder do Inglês, Chelsea enfrenta o atual campeão Leicester

O Chelsea viu sua sequência de vitórias acabar no meio de semana, mas segue na liderança do Campeonato Inglês. No entanto, os Blues vão tentar a recuperação contra o atual campeão Leicester, fora de casa, neste sábado. Os comandados de Antonio Conte vão ter a chance de mostrar serviço e não deixar os rivais se aproximarem na luta pelo título da Premier League.

Dias antes de encarar o Leicester, o Chelsea se envolveu em uma polêmica envolvendo o técnico Antonio Conte e o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. Segundo o site Daily Mail, o jogador teria alegado dores nas costas, o que o departamento médico do clube não confirmou. Com isso, o técnico italiano decidiu cortar o atacante da lista de relacionados da partida, levantando críticas da mídia britânica.

Apesar da polêmica, o Chelsea segue liderando a Premier League, com 49 pontos. Já o Leicester, atual campeão da competição, não vive o mesmo tempo de glória do ano passado. Com 21 pontos, a equipe está na 15ª colocação e briga para ficar longe da zona de rebaixamento.

“Não estou surpreso com a posição do Leicester devido ao nível do campeonato. Considero o Leicester um grande time com grandes jogadores. Eles têm um grande treinador. Tudo pode acontecer, não se esqueçam deles no último ano”, avaliou o técnico do Chelsea.

Embalado na Premier League, principalmente após a vitória sobre o líder, o Tottenham abre a rodada no sábado, contra o West Bromwich. Um triunfo vai fazer com que os Spurs durmam na vice-liderança da competição e colocam pressão sobre o Liverpool.

Confira os jogos da rodada:

Sábado

Tottenham X West Bromwich

Bunrley x Southampton

Hull x Bournemouth

Sunderland x Stoke

Swansea x Arsenal

Watford x Middlesbrough

West Ham x Crystal Palace

Leicester x Chelsea

Domingo

Everton x Manchester City

Manchester United x Liverpool