Invictos no Inglês, jogadores do Chelsea criticam ex-técnico Mourinho

Apesar de já estar no comando no Manchester United, José Mourinho ainda é assunto no Chelsea. Nesta quinta-feira, Eden Hazard e Gary Cahill, dois jogadores de peso do elenco dos blues, criticaram o ex-técnico e pontuaram melhoras significativas após a chegada do novo treinador, Antonio Conte.

Hazard, muito questionado pelo ex-comandante, não economizou nas comparações. “Conte deposita mais confiança em seus jogadores. Agora estamos bem, nos recuperamos de uma temporada ruim”, disse o belga ao Daily Express. “Sempre fui o mesmo jogador, mas Conte sabe tratar os atletas, já que ele mesmo jogou em alto nível”, completou.

Cahill, por sua vez, preferiu focar mais em aspectos de jogo e menos em questões pessoais. “Necessitávamos de organização. Passamos de campeões do Inglês para o desastre da temporada passada. Perdemos nossa postura tática, cada um ia para direções diferentes”, afirmou o zagueiro, questionando o trabalho de Mourinho.

Assim como o companheiro de equipe, o defensor deixou claro que a chegada do técnico italiano foi benéfica para o Chelsea, em todos os sentidos. “O que importa é que agora estamos em forma e cada um sabe o lugar em que deve estar. Precisávamos de um plano de jogo, um esquema tático e saber a maneira que queremos jogar. Esta foi a maior mudança”, finalizou.

Invicto e segundo colocado no Campeonato Inglês, o Chelsea soma nove pontos, resultado de três vitórias. Neste domingo encara o Swansea, fora de casa, às 12h (de Brasília), pela quarta rodada da competição.

