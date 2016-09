Ídolo do United critica Guardiola e diz que treinador teve sorte

Quanto mais perto do grande dérbi de Manchester entre United e City, mais os ânimos dos torcedores, jogadores e até mesmo ex-jogadores se afloram. Eterno ídolo dos red devils, Peter Schmeichel, goleiro do time entre 1991 e 1999, não perdeu a oportunidade de provocar o técnico rival.

Na opinião do dinamarquês, o futebol de Pep Guardiola é monótono e, apesar de indiscutíveis, alguns títulos que conquistou contaram com um pouco de sorte. “No comando do Bayern, se saiu bem. No entanto, para mim, transformou um time que era realmente bom e que entretinha por um conjunto chato. Criou um jogo mais quadrado, mudou o estilo de jogo e alguns jogadores, mas não se podem discutir os resultados”, afirmou ao Omnisport.

Mas o comentário não parou por aí. O ex-arqueiro também questionou o trabalho de Guardiola no Barcelona, onde venceu duas vezes a Liga dos Campeões e três vezes o Campeonato Espanhol. “O que ele fez com o Barcelona foi fantástico, seu trabalho também foi, mas teve sorte e contou com os jogadores indicados para poder levar a cabo a filosofia que tinha”, completou.

Por fim, comparou o trabalho do catalão com o do mítico ex-treinador do United, Sir Alex Ferguson, que ocupou o cargo por 27 anos. “A prioridade de Alex Ferguson era marcar o máximo de gols possível; para muitos treinadores essa é a prioridade. Com Pep é a posse, ele quer ter o máximo de posse de bola”, concluiu.

O clássico entre Manchester United e Manchester City acontece neste sábado, às 8h30 (de Brasília), no estádio Old Trafford, casa do United, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes, invictas, somam nove pontos no torneio.

