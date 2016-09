Guardiola exige pedido de perdão de agente para que Touré volte a jogar

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras desta terça

Sob a nova direção de Pep Guardiola, o Manchester City vive ótima fase e, invicto, lidera o Campeonato Inglês. No entanto, apesar da situação favorável do time, um jogador ainda não teve a oportunidade de entrar em campo e, segundo o técnico, não voltará até que uma pendência seja resolvida.

Este é o caso de Yaya Touré. Desde que foi divulgada a lista de relacionados para disputar a Liga dos Campeões sem o nome do marfinense, a relação entre ele e o treinador ficou fragilizada. Como se não fosse suficiente, o agente do meio-campista, Dimitri Seiluk, disparou contra Guardiola, acusando-o, ainda, de ter humilhado o jogador. Nesta terça-feira, o catalão mandou um recado ao representante.

“Foi difícil deixá-lo fora da Champions, mas seu agente falou no dia seguinte e até que peça perdão ao clube, Touré não voltará a jogar com a equipe”, afirmou o comandante, convicto. “Os treinadores têm que fazer seu trabalho e, se tem algum problema com isso, que fale com Txiki Begiristain (diretor de futebol do City)”, completou.

Apesar de reconhecer que a medida é impopular e não agrada aos fãs, assim como foi quando teve de dispensar o goleiro Joe Hart, Guardiola explicou sua decisão: “Touré não treinou nestes últimos dias porque teve um processo febril, mas não voltará aos terrenos de jogo até que seu representante retifique a questão. Não faço isso para mostrar minha autoridade, mas sim pensado sempre no benefício da entidade”, concluiu.

