Gabriel Jesus pode estrear com City diante do vice-líder Tottenham

A espera acabou e o atacante Gabriel Jesus deve, finalmente, estrear com a camisa 33 do Manchester City. Neste sábado, o time de Pep Guardiola irá enfrentar o vice-líder do Campeonato Inglês, Tottenham, no City of Manchester, às 15h30 (de Brasília).

A equipe visitante vem com a maior sequência positiva do torneio e está quase complicando a manutenção do Chelsea na liderança. Com 45 pontos, o Tottenham está a sete do líder Blues, que irá enfrentar o Hull City, no domingo, às 14h30 (de Brasília).

Já os anfitriões precisam da vitória caso estejam interessados em garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Com 42 pontos, o City está na quinta posição da tabela de classificação, atrás do rival Arsenal, que tem 44 somados.

A novidade da partida é a possível estreia do jogador Gabriel Jesus, que está em Manchester desde o início do ano, mas teve situação regulada somente na última semana. Nesta quinta-feira, o brasileiro foi apresentado oficialmente à equipe inglesa e está à disposição do treinador espanhol.

Ainda no sábado, o terceiro colocado, Liverpool, encara o lanterna Swansea, em Anfield Road, às 10h30 (de Brasília). Vindo de dois empates, os Reds têm a chance de de se reaproximarem do líder Chelsea. O treinador Jurgen Klopp conta com o brasileiro Philippe Coutinho para retomar o rumo das vitórias.

Confira os jogos da rodada:

Sábado

Liverpool x Swansea

Bournemouth x Watford

Crystal Palace x Everton

Middlesbrough x West Ham

Stoke x Manchester United

West Bromwich x Sunderland

Manchester City x Tottenham

Domingo

Southampton x Leicester

Arsenal x Bunrley

Chelsea x Hull