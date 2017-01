Gabriel Jesus estreia, tem gol anulado, e City empata com o Tottenham

O Manchester City estreou Gabriel Jesus, mas não conseguiu reencontrar as vitórias no Campeonato Inglês. Neste sábado, jogando em casa, a equipe até abriu 2 a 0, mas acabou levando o empate do Tottenham, que conseguiu chegar ao 2 a 2. Sané e De Bruyne fizeram para os mandantes, enquanto Dele Alli e Son fizeram para os visitantes.

A partida marcou a estreia de Gabriel Jesus no futebol europeu. Entrando aos 36 da segunda etapa, o ex-jogador do Palmeiras foi bem, e teve até gol anulado, além de outras finalizações que levaram perigo aos rivais.

Com o empate, ambos os times não evoluíram na tabela, e podem ver o Chelsea ampliar a vantagem na ponta. O City foi a 43 pontos, enquanto o Tottenham chegou aos 46, podendo perder a vice-liderança para o Arsenal neste domingo, quando os Gunners encaram o Burnley.

Na próxima rodada, no dia 1º de fevereiro, o time de Jesus visita o West Ham. Antes disso, porém, encara o Crystal Palace, também fora de casa, pela Copa da Inglaterra. A equipe de Londres, por sua vez, tem o Wycombe, da quarta divisão, pela competição mata-mata, e o Sunderland, no Inglês.

O jogo – Desde o início, o City mostrou-se superior, criando oportunidades para abrir o placar. Aos 19, David Silva conseguiu boa finalização, mas Lloris fez boa defesa, salvando o Tottenham.

Mantendo-se superior, com um número de arremates muito superior ao do rival, os comandados de Pep Guardiola quase fizeram aos 36, quando foi a vez de Aguero parar no goleiro francês dos londrinos.

Ao fim da primeira etapa, mesmo com o placar inalterado, o domínio do time da casa nas finalizações era claro. Ao fim dos 45 minutos, foram 11 tentativas do City, contra apenas duas do Tottenham.

Na segunda etapa, os gols saíram rápido. Aos 3, Sané foi mais rápido que o arqueiro adversário e teve o gol aberto para apenas empurrar para as redes, abrindo o placar para os mandantes. Cinco minutos depois, Lloris falhou e De Bruyne só tocou para o gol: 2 a 0.

Porém, se parecia que o Manchester City iria embalar no duelo, os visitantes mostraram o contrário. Aos 12, o lateral direito Walker fez bom cruzamento e Dele Alli cabeceou firme, diminuindo a diferença.

Depois do começo frenético, a partida manteve-se intensa, mas com menos oportunidades claras de gol. A atração foi a ida de Gabriel Jesus para o aquecimento, aumentando a expectativa pela estreia do jovem brasileiro na Inglaterra.

Aos 32, na primeira grande oportunidade após alguns minutos, o Tottenham empatou. O sul-coreano Son recebeu na área e bateu colocado, cruzado, superando Bravo: 2 a 2.

Nos minutos finais, a equipe do técnico Mauricio Pochettino se empolgou, acreditando na virada. Guardiola, por sua vez, apostou, aos 36, no ex-palmeirense. E, logo na primeira chance, Gabriel colocou na rede, mas o auxiliar marcou impedimento.

Depois disso, o City até tentou pressionar, mas não conseguiu chegar ao terceiro. O Tottenham, por sua vez, apostou nos contra-ataques, mas também não virou o duelo, que acabou empatado em Manchester.