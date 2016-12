Ex-técnico da Inglaterra assume Crystal Palace após escândalo

Depois de se envolver em um escândalo de corrupção no futebol inglês, Sam Allardyce, ex-técnico da seleção da Inglaterra, recebeu uma nova chance no esporte e foi anunciado como novo treinador do Crystal Palace.

Após apenas um dia da demissão de Alan Pardew do comando do clube, 17º colocado do Campeonato Inglês, com 15 pontos – um a mais que o Sunderland, primeiro na zona de rebaixamento – o técnico de 62 anos chega com a missão de resgatar o time, reagir na competição e permanecer na primeira divisão nacional, já que perdeu oito dos últimos dez jogos que disputou.

Com contrato até 2019, Allardyce irá receber 2,5 milhões de libras (R$ 10 milhões) por ano, pouco menos do que ganhava no comando da seleção. Ele ainda poderá ter bônus, caso garanta a sobrevivência da equipe. “Normalmente, quando você tem um novo emprego como este, é porque existem algumas dificuldades. Eu espero poder passar por essas dificuldades com minha experiência”, disse o técnico. “Tentarei já conseguir alguns resultados durante o Natal e o Ano Novo para fazer com que todos se sintam mais confortáveis”, completou.

A contratação é uma nova oportunidade não só para o clube, que luta contra má fase no torneio, mas também para o técnico. Allardyce ficou apenas 67 no comando da equipe nacional, pois teria aceitado participar de esquema para burlar as regras de transferências de jogadores no futebol da Inglaterra. O treinador, que já esteve à frente do West Bromwich e do Sunderland, apareceu em um vídeo gravado pelo jornal The Telegraph, explicando como burlar as regras da FA e, inclusive, colocou a Associação como participativa dos esquemas.