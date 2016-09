Diego Costa marca, mas não evita derrota do Chelsea para o Liverpool

Vídeos destaque Maicon celebra boa fase do São Paulo no Morumbi

Na abertura da 5ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o Chelsea por 2 a 1, no Estádio Stamford Bridge. Na reestreia de David Luiz, os blues não conseguiram superar o adversário e viram os reds chegar aos dez pontos e melhorar a sua campanha depois de um fraco início.

Em um primeiro tempo avassalador, o Chelsea praticamente não viu a cor da bola. Logo aos 17 minutos, Coutinho deu ótimo passe para Lovren, por trás da zaga, tocar par ao gol. Aos 36, Henderson ampliou a vantagem com um golaço no ângulo de Courtois.

Na segunda etapa, a situação mudou. Os blues voltaram bem e conseguiram diminuir a vantagem aos 15 minutos, quando Diego Costa completou cruzamento de Matic para as redes. Apesar disso, a reação dos donos da casa não foi suficiente para buscar o resultado.

Depois de um início periclitante, Jurgen Klopp parece ter encontrado uma forma de fazer o Liverpool jogar neste ano. Esse foi o segundo triunfo seguido do time, que conseguiu alcançar o pelotão da frente do Inglês.

O Chelsea, por sua vez, perdeu a sua invencibilidade e acumulou o segundo jogo seguido sem vitória. O time de Antonio Conte, que vinha 100% na competição, estacionou nos dez pontos e deve cair na tabela de classificação.

O Liverpool voltará a entrar em campo na próxima terça-feira, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, para enfrentar o Derby County, no Pride Park. Pela mesma competição, o Chelsea pegará o Leicester também na terça, no Estádio King Power.

O jogo – Apesar de jogar no Stamford Bridge, o Liverpool não se intimidou e tomou conta da partida. Com jogadas em alta velocidade, o clube criava constantemente situações de risco enquanto o Chelsea parecia totalmente perdido dentro de campo.

Até que os Reds abriram o placar. Aos 17 minutos, depois de falta cometida por Ivanovic, o Liverpool fez jogada rápida na lateral esquerda e Coutinho cruzou com efeito na área, nas costas da zaga, para Lovren, livre, apenas escorar para as redes.

Atrás no placar, o estádio londrino ficou em silêncio. Os jogadores do Chelsea refletiam a apatia da torcida dentro do campo e pouco produziam. Apenas quando o relógio marcava 34 minutos, os donos da casa conseguiram acertar o primeiro chute na meta, obrigando Mignolet a trabalhar.

Pouco depois, um banho de água fria sobre os blues. Aos 36 minutos, Cahill afastou parcialmente a bola da área e ela caiu nos pés de Henderson, que soltou um belíssimo chute colocado, encobrindo Courtois e morrendo na altura do ângulo, na bochecha da rede.

O Chelsea voltou consideravelmente melhor para a segunda etapa e passou a entrar na partida. Apesar de não conseguir levar perigo de fato ao gol de Mignolet, os donos da casa conseguiam criar mais jogadas.

Aos 15 minutos, quando a disputa estava morna, os blues conseguiram marcar. Matic foi até a linha de fundo para colocar dentro da área para Diego Costa, no meio dos zagueiros, achar espaço para dar um toque para o fundo das redes.

Com o crescimento do adversário, o Liverpool começou a tentar diminuir o ritmo da partida, mas sem conseguir produzir muito. Os papéis do primeiro tempo haviam se invertido e o Chelsea já conseguia segurar mais a bola. Apesar disso, os reds conseguiram segurar a pressão do adversário e garantiram a importante vitória dentro do Stamford Bridge.

